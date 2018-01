Kujundžić: Problem lista čekanja riješit ćemo uvođenjem prioritetnih lista u sve bolnice

Foto: Hina

MINISTAR zdravstva Milan Kujundžić najavio je rješavanje problema lista čekanja uvođenjem u sve bolnice prioritetnih lista koje bi omogućile da ozbiljno bolesni pacijenti obave pregled kod specijalista u roku od tri dana, a sve daljnje pretrage unutar mjesec dana.

Krenuli smo u pilot projekt prije nekoliko mjeseci, a sada idemo u sve bolnice s prioritetnim listama čekanja gdje će ozbiljni bolesnici, s bolešću koja ne može čekati, biti riješeni unutar tri dana kod specijaliste, kazao je Kujundžić gostujući u HRT-ovom Dnevniku.

Govorio i o osnivanju nacionalne dječje bolnice



Pojasnio je da će obiteljski liječnik imati informatičku mogućnost pacijentu osigurati u roku od tri dana pregled kod specijalista, a specijalist, ako potvrdi sumnju u ozbiljnu bolest, u roku dva do četiri tjedna ima mogućnost "riješiti sve dijagnostičke i terapijske oblike".



"Time ćemo riješiti ozbiljne bolesnike, a ovo drugo je nešto što će zahtijevati vrijeme i novac, što ne ide lako", rekao je Kujundžić na pitanje o listama čekanja.





Vezano za osnivanje nacionalne dječje bolnice podsjetio je da je vlada nedavno donijela odluku da se imenuje povjerenstvo za njezinu izgradnju, no ne zna hoće li se projekt završiti do kraja njegovog mandata."Da li će se završiti, to ne mogu sa sigurnošću reći, ali će se sigurno vrlo brzo početi s izgradnjom jer povjerenstvo vrlo ozbiljno radi", naglasio je.Upitan planira li spajanje ili čak ukidanje bolnica, kazao je da bolnice neće ukidati, ali će s njima primjerenije upravljati.