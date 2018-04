Kujundžić tjera stotine studenata van kako bi uhljebio svoje

Foto: Index/Pixsell/Patrik Macek/Grgur Zucko



MINISTAR zdravstva Milan Kujundžić djeluje u sukobu interesa jer diskriminira studente Medicinskog fakulteta iz Osijeka i njihove diplome kako bi osigurao poslove svojim učenicima s Farmaceutskog fakulteta u Zagrebu, tvrde predstavnici osječkih studenata.



Ministar zdravstva u sukobu interesa



Tumače da se Kujundžić kao izvanredni profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu i njegovi studenti i magistri medicinske biokemije protive priznavanju magistara medicinsko laboratorijske dijagnostike (MLD) s Medicinskog fakulteta u Osijeku jer su im konkurencija pri zapošljavanju.



Pritom je zanimljivo da se kvalifikacije Kujundžićevih studenata ne priznaju u EU-u, dok se kvalifikacije MLD-a priznaju. Drugim riječima, ministrovi studenti mogu se zaposliti samo u Hrvatskoj. On ih zbog toga štiti zakonskom regulacijom koja diskriminira studente MLD-a, a osigurava im zapošljivost u Hrvatskoj. S druge strane studenti MLD-a koji se ne mogu zaposliti kod nas, sreću moraju tražiti u inozemstvu jer ih tamo jedino priznaju. Da paradoks bude potpun, studenti iz svijeta koji su po Bolonji stekli iste kvalifikacije kao osječki, mogu se zaposliti u Hrvatskoj.



Petra Medač, studentica prve godine diplomskog studija medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu u Osijeku, kaže da se sustavno, već dugi niz godina u Hrvatskoj onemogućava zakonska regulacija profesije magistara MLD-a koja je osposobljena za laboratorijsku analizu u svim područjima laboratorijske medicine - u mikrobiologiji, citologiji, histologiji, patologiji, hematologiji, imunologiji, nuklearnoj medicini, kliničkoj kemiji i medicinskoj biokemiji.



Istovremeno se privilegira i štiti značajno uža specijalnost medicinske biokemije koja je samo jedan segment širokog dijapazona djelatnosti iza pojma medicinsko laboratorijske djelatnosti.



Duga politička povijest diskriminacije



Korijen problema ove djelatnosti, kaže Medač, seže još u devedesete godine 20. stoljeća kada se, radi politički povoljnog položaja, medicinska biokemija ustalila u zakonskim okvirima.



Naime, od 1990. do 1992. ministar zdravstva bio je Andrija Hebrang čija je supruga, Danijela Hebrang, magistra medicinske biokemije. Njegov mandat nastavljen je od 1993. do 1998. Godine 1995. nastala je Hrvatska komora medicinskih biokemičara (HKMB) na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti donesenog 1993. Tim zakonom uvedena je tzv. dozvola za rad ili licenca u trajanju od šest godina. Ministarstvo zdravstva RH ovlastilo je HKMB za izdavanje dozvole za rad medicinskim biokemičarima u zdravstvenim ustanovama.



Od 2000. do 2003. ministrica zdravstva bila je Ana Stavljenić Rukavina, specijalistica medicinske biokemije. Za njenog mandata, 2003. donesen je Zakon o medicinsko biokemijskoj djelatnosti kojim su osigurane pozicije i funkcije medicinskim biokemičarima kao voditeljima i šefovima djelatnosti, a ne kao radnom osoblju.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Od 1997. do 2001. te od 2006. do 2010. dekan Farmaceutsko biokemijskog fakulteta bio je Nikola Kujundžić, rođak Milana Kujundžića koji je od 2016. ministar zdravstva i izvanredni profesor na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu, na smjeru medicinske biokemije.





Priznati u EU, ali ne u RH



"Medicinsko laboratorijska djelatnost, danas pod nazivom medicinsko laboratorijska dijagnostika, desetljećima postoji u zdravstvenom sustavu. Ona je šire područje djelatnosti u odnosu na medicinsku biokemiju koja nije adekvatna struka za obavljanje djelatnosti iz svih ostalih područja laboratorijske medicine, ali nikada nije bila politički podobna da bi se pravno i zakonski izregulirala. Jer u Hrvatskoj stvari samo tako funkcioniraju“, tumači Medač.



"Nekoliko stotina sadašnjih i budućih magistara medicinsko laboratorijske dijagnostike s Medicinskog fakulteta u Osijeku žrtve su sustavne diskriminacije, neravnopravnosti radnog zakonodavstva zbog, očito, sukoba interesa ministra Kujundžića, čime im se krše Ustavom zajamčena prava kao i direktive i propisi Europske unije. Medicinski biokemičari, štiteći svoj monopolski položaj, donedavno su se protivili i liječničkoj specijalizaciji laboratorijske medicine u Hrvatskoj. Tvrdili su nebulozno da će liječnici kroz stjecanje titule specijalista medicinske biokemije naštetiti pacijentima, iako je to praksa preuzeta iz zemalja članica EU-a. Međutim, politika je i u tome uspjela i danas se ne provode liječničke specijalizacije iz laboratorijske medicine jer su, očito, 'rezervirane' samo za određene“, ističe Medač koja je također i voditeljica Radne skupine za definiranje statusa magistara MLD-a u Studentskom zboru Medicinskog fakulteta u Osijeku.



Tvrdi da studenti MLD-a ne žele preuzeti djelatnost medicinske biokemije kako ih se uobičajeno optužuje. Smatra da mjesta ima za obje struke.



"Cijenimo i poštujemo znanje svakog magistra medicinske biokemije, no suludo je da se s druge strane medicinsko biokemijski laboratoriji zatvaraju, a da se zabranjuje rad magistrima MLD-a kao što je to slučaj s laboratorijem u Pločama. I to na štetu zdravlja pacijenata“.



Stranci mogu kod nas, a Hrvati ne



Ministarstvo zdravstva na čelu s ministrom Kujundžićem, tvrde osječki studenti, očigledno nije ažuriralo nadležne zakone zato što ministar zastupa osobne interese malog broja svojih studenata, a na štetu ostalih studenata Medicinskog fakulteta u Osijeku ili zato što nijedan MLD-ovac nije politički podoban.



"Apsurdno je da Republika Hrvatska jedina u Europskoj uniji ne priznaje diplome MLD-a. Istovremeno, Republika Hrvatska priznaje diplome MLD-a, ali samo ako su stečene u bilo kojoj zemlji Europske unije osim u Hrvatskoj. Dakle, svi stranci iz Europske unije s diplomom MLD-a mogu raditi u Hrvatskoj dok hrvatski akademski građani, s istom diplomom koje školuje država na Medicinskom fakultetu novcem hrvatskih poreznih obveznika, ne mogu raditi u svojoj zemlji. Studenti medicinsko laboratorijske dijagnostike, kao i mnogi mladi ljudi, žele ostati živjeti i raditi u Hrvatskoj i zbog toga ne žele šutjeti na sustavnu diskriminaciju, neravnopravnost radnog zakonodavstva, sukob interesa ministra Kujundžića, kršenje Ustavom zajamčenih prava te kršenje direktiva i propisa Europske unije“, kaže Medač.



Osječka studentica tvrdi da se sa sličnim problemom suočavaju i medicinski fakulteti u Rijeci i Splitu, u kojima se zbog tromog hrvatskog birokratskog sustava već godinama odugovlači otvaranje diplomskog studija.



Voditelji inicijative „Studentske diplome jednako vrijede” stoga su najavili da će u srijedu na prosvjedu i konferenciji za novinare iznijeti navedene i neke druge alarmantne podatke koji pokazuju zašto je ministar Kujundžić odgovoran za osiguravanje monopola na studentske diplome fakulteta na kojem radi, a zbog kojeg stotine budućih i sadašnjih magistara Medicinskog fakulteta nemaju priznatu diplomu u Hrvatskoj. Ministar time svjesno poručuje, tvrde, da više od 400 visokoobrazovanih mladi ljudi svoju budućnost trebaju pronaći izvan Hrvatske.