Kujundžić upozorava na "stanja koja štete državi i naciji"

MINISTAR zdravstva Milan Kujundžić izjavio je da bi sljedećeg tjedna trebao biti poznat novi ministar gospodarstva, a trenutno se između više imena analizira tko bi bio najbolji za tu funkciju.



"Razgovara se, spominje se više imena, analizira se tko bi bio najkompetentniji i sljedeći tjedan ime će biti vani”, rekao je Kujundžić uoči sjednice Vlade novinarima koji su ga pitali zna li se novi ministar i bi li to mogao biti sadašnji ministar okoliša i energetike Tomislav Ćorić.



Olako postavljanje dijagnoza





Za aferu, zbog koje je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić podnijela ostavku, Kujundžić je rekao da ne treba ishitreno davati ocjene jer "samo površni ljudi koji iza sebe nemaju kompetenciju i ne poznaju dubinu stvari olako postavljaju dijagnoze".Zaključio je da je važno da Hrvatska ostane mirna, da ne ulazi u stanja koje donose štetu državi i naciji, a potrebno je istražiti i sankcionirati sve što nije bilo u skladu sa zakonom.Upitan je li trenutak da premijer napravi rekonstrukciju vlade, Kujundžić je kazao da to treba pitati premijera.Nije htio ocijeniti kako njegove kolege rade svoje posao, upitavši tko je on da sudi drugima. Za svoje ministarstvo rekao da radi ono što treba, a to je čuvati sustav stabilnim i popravljati ga u granicama mogućega.