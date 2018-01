Kujundžić za Index otkrio da neće zatvoriti račune. Ima rješenje kako privući ljude da uplaćuju

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

"LJUDI ne znaju za te račune", rekao je Indexu ministar zdravstva Milan Kujundžić komentirajući zašto građani ne uplaćuju novac na račune koje je otvorio kako bi građani uplaćivali za lijekove djeci koja boluju od neuroblastoma i spinalne mišićne atrofije. Od otvaranja računa, u samo mjesec dana na njemu je prikupljeno manje od 30.000 kuna, što nije dovoljno za lijek niti jednom djetetu.



Pitali smo ministra hoće li zatvoriti račune, što je opovrgnuo.



"Nećemo zatvoriti račune", rekao nam je Kujundžić i priznao da je točno da se skupilo jako malo novaca, no naveo je kako ima rješenje. Planira pokrenuti pozitivnu medijsku kampanju kojom bi građane potaknuo da uplaćuju novac.



"Istina je da se jako malo novaca skupilo. No vjerojatno dosta građana ne zna da postoje ti računi pa ne uplaćuju", rekao nam je Kujundžić ispred KBC-a Sestre milosrdnice.



Nakon što smo mu rekli da ta priča nema smisla jer se mjesecima već u svim medijima piše o tome, onda je pak rekao da ima rješenje.



"Pokrenut ćemo pozitivnu medijsku kampanju pa će ljudi saznati da postoje ti računi. Vi mediji bi trebali početi pisati pozitivno o tome, a ne tako kritički", rekao nam je Kujundžić koji je došao u Vinogradsku na otvaranje obnovljene Poliklinike za očne bolesti.

Udruge traže Fond kojim bi upravljalo drugo ministarstvo



Udruge roditelja djece oboljele od malignih bolesti, kao i od spinalne mišićne atrofije, očekuju od premijera Andreja Plenkovića da održi obećanje i donese konkretna sustavna rješenja za liječenje djece.



"Najbolje rješenje je osnivanje Fonda za inovativne terapije i vjerujemo da će to dati u zadatak ministru financija", poručili su iz udruga koje odbacuju rješenja ministra zdravstva Milana Kujundžića prema kojima bi se fond financirao donacijama.



Udruge tvrde kako građani ne vjeruju vladi i nastavili su s uplaćivanjem novca udrugama.



"Mogao nam je reći da novac i dalje skupljaju roditelji humanitarnim akcijama. To je neozbiljno i ponavlja ono što nam se čitavo vrijeme poručuje – snađite se sami. Naša djeca nemaju vremena. Bolest je opaka i progresivna i vlada mora omogućiti lijek našoj djeci. Pedeset dana se nekome čini malo, ali to je vrijeme u kojem neko dijete može prestati samostalno disati i ovisiti čitav život o respiratoru", kazala je Ana Alapić, predsjednica udruge Kolibrići.