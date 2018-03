Kupujemo avione. Hoćete li zato ostati u Hrvatskoj?

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL, 123rf

DVANAEST korištenih aviona F-16 Hrvatska će Izraelu platiti oko tri milijarde kuna. Da je Hrvatska izabrala baš izraelske avione mediji su pisali još prije nekoliko mjeseci. Tada su iz vlade govorili da je natječaj još uvijek u tijeku.



Jučer je vlada jednoglasno izglasala da se kupe izraelski avioni.



Prilično visok trošak u zemlji koja grca u dugovima, iz koje ljudi odlaze i u kojoj živi i (ne)radi oko 300.000 blokiranih podijelio je javnost.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Dok jedni smatraju da je riječ o bacanju novca kojeg nemamo, drugi misle kako su vojni avioni nešto što ozbiljna zemlja mora imati. Jasno, u potonje se ubrajaju Damir Krstičević i svi članovi vlade."Donijeli smo veliku odluku. To je povijesna odluka o zadržavanju sposobnosti nadzora zračnog prostora, zadržavanje tradicije borbenog zrakoplovstva. Mislim da je to ogroman iskorak za hrvatsku vojsku. To je projekt koji jamči sigurnost, suverenitet Republike Hrvatske", rekao je Damir Krstičević.No je li tome tako i hoće li nabava aviona ikoga ostaviti u Hrvatskoj tko je iz nje naumio pobjeći?