Kurdske snage pozivaju sirijsku vojsku u borbu protiv Turske: "Moraju ispuniti svoju dužnost"

KURDSKA paravojska u Siriji (YPG) objavila je u četvrtak da borci koji podržavaju vladu u Damasku zauzimaju položaje na bojištima u Afrinu kako bi pomogli u obrani od turskog napada, no da će im za to trebati i pomoć same sirijske vojske.

U činu koji se može protumačiti kao ustupak Damasku YPG je u četvrtak priopćio kako je napustio područja u sjevernom Alepu u koja su potom ušle vladine snage.

"Sirijska vojska mora ispuniti svoju dužnost"

"Skupine koje surađuju sa sirijskom vojskom stigle su u Afrin, no ne u broju ili kapacitetu za zaustavljanje turske okupacije", rekao je za Reuters glasnogovornik YPG-a Nouri Mahmoud.

"Sirijska vojska mora ispuniti svoju dužnost (…) zaštite sirijskih granica", dodao je.

Paravojske koje podržavaju vladu u Damasku stigle su kasno u utorak u sjeverozapadnu regiju Afrin, na granici s Turskom, što je bio odgovor na YPG-ov zahtjev vladi predsjednika Bašara al-Asada.

Stotine boraca iz tih redova zauzele su položaje na prvim crtama u Afrinu, naglasio je Mahmoud, no Asad nije poslao svoje vojnike, što je potez koji bi mogao pokrenuti izravnu konfrontaciju s Turskom.

Službena Ankara, zapovjednik odan Asadu i kurdski dužnosnici nedavno su otkrili kako je Rusija intervenirala da Damask ne pošalje svoju vojsku u obranu Afrina nakon što su u javnost izašli izvještaji o dogovoru između Kurda i vlade.

Zamjenik turskog premijera: Imamo informacije da nisu postigli sporazum

Iako je Rusija najjači Asadov saveznik u sirijskom sukobu, ona surađuje i s Turskom, protivnikom sirijskog predsjednika koja podržava pobunjenike, kako bi se postigao širi mirovni sporazum.

Zamjenik turskog premijera Bekir Bozdag u četvrtak je rekao kako ne vjeruje da postoji dogovor između sirijske vlade i YPG-a.

"Imamo informacije da nisu postigli sporazum", rekao je turski političar na televiziji.

No, zapovjednik YPG-a u kurdskoj enklavi u Alepu tvrdi kako su snage vlade preuzele kontrolu tamošnjih okruga nakon što su se njihovi borci povukli kako bi branili Afrin.

To su potvrdili svjedoci i promatrači ranije u četvrtak, prenijevši da su vladine snage ušle u to područje.

Turska zajednički neprijatelj Asada i Kurda

Asad je više puta ponovio da želi vratiti kontrolu nad svakim pedljom Sirije, no sirijska država tolerirala je kurdsku vlast nad većinski kurdskom četvrti Šeik Maksud i okolnim naseljima u Alepu koje je YPG osvojio iz ruku pobunjenika krajem 2016. godine.

Sirijska vlada i kurdske snage kontroliraju više područja od bilo koje strane u sirijskom sukobu, pa se pomno prati svaka naznaka postizanja dogovora između dviju strana koje obje smatraju Tursku neprijateljem.