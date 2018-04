Kurz o ustaškom derneku na Bleiburgu: "To organizira crkva, nemam ovlasti to zabraniti"

Foto: Hina

AUSTRIJSKI premijer Sebastian Kurz kazao je kako on nema ovlasti zabraniti nadolazeći skup na Bleiburgu koji je postao magnet za, kako pišu austrijski mediji, ekstremne desničare i hrvatske simpatizere nacizma.



"Događaj organizira hrvatska Crkva", kazao je Kurz, piše The Local.



"To znači da to nije odluka ni vlade ni saveznog premijera ni administracije", rekao je.



"Ako bude kršenja austrijskih zakona, naravno da ćemo intervenirati", rekao je Kurz.



Kako se bliži ''najveći skup neonacista u Europi'', odnosno crkvena komemoracija za ustaše ubijene kod Bleiburga u svibnju 1945., koja već godinama figurira kao ustaški dernek, tako su sve glasniji glasovi u Austriji koji traže da se ovaj događaj zabrani. Kritikama se nedavno pridružio i koruški katolički biskup Alois Schwarz.

Zakon o zabrani ustaških simbola



Austrijsko ministarstvo unutarnjih poslova razmatra donošenje zakona o zabrani ustaških obilježja i simbola na komemoraciji žrtvama na Blajburškom polju, javljaju u utorak austrijski mediji.



Tisuće Hrvata okupljaju se u svibnju svake godine na Blajburškom polju, prisjećajući se civila i vojnika poražene Nezavisne Države Hrvatske, saveznice nacističke Njemačke, koji su se ondje predali pobjedničkim snagama u Drugom svjetskom ratu.



Hrvatski parlament pokrovitelj je komemoracije na kojoj su u prošlosti pojedinci isticali ustaška obilježja.



Važeći austrijski zakon zabranjuje samo znakovlje i simbole koji se odnose na nacionalsocijalističku prošlost Austrije.



"Provjeravamo zakonske mogućnosti koje se odnose na obilježja i simbole“ rekao je glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova Alexander Marakovits agenciji Apa .





Peter Kaiser, premijer Koruške gdje se nalazi Bleiburg zatražio je da se zabrana isticanja fašističkih i nacističkih simbola proširi i na simbole ustaškog režima.Kaiser (Socijaldemokratska stranka Austrije SPÖ) od kancelara i ministrice vanjskih poslova također traži da interveniraju kod hrvatskih vlasti."Treba stupiti u kontakt s hrvatskim vrhom i od njega zatražiti jasno odbijanje svih fašističkih aktivnosti u sklopu okupljanja na Blagburškom polju“, rekao je Kaiser, prenosi Apa.Ministarstvo vanjskih poslova Austrije je izdalo priopćenje u kojem poziva na suzdržavanje od isticanja fašističkih simbola."Moramo razlikovati odavanje počasti preminulima od upotrebe simbola koji podsjećaju na totalitarne režime“, stoji u priopćenju.U ponedjeljak je nekoliko EU zastupnika ÖVP-a, SPÖ-a i stranke Neos zatražilo zaustavljanje "desno radikalnih provokacija“ na komemoraciji u Bleiburgu."Nacističkim simbolima u Austriji i Europi danas nije mjesto“, rekao je zastupnik Othmar Karas (ÖVP), a zastupnica Neosa Angelika Mlinar i socijaldemokratski zastupnik Josef Weidenholzer zatražili su da se vjerska okupljanja ne zloupotrebljavaju."Problem nije izražavanje počasti žrtvama nego njegova zloupotreba“, rekla je Mlinar.Austrijski mediji navode da komemoraciju organizira Hrvatska biskupska konferencija i Blajburški počasni vod, a da hrvatska vlada financira zakup privatnog zemljišta na kojem se održava. Ističu i da su svake godine na komemoraciji prisutni predstavnici hrvatskog državnog vrha.