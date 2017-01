Laburisti pokreću peticiju za referendum o prodaji HEP-a

Foto: Hina



HRVATSKI laburisti danas su najavili prikupljanje potpisa za pokretanje referenduma na kojem bi se građani trebali izjasniti o prodaji udjela u HEP-u, koju je najavila Plenkovićeva vlada, kako bi prikupila novac za ponovnu kupnju dionica INA-e.



"Hrvatski laburisti-Stranka rada od ovog trenutka daje rok Vladi RH od 30 dana da povuku suludu ideju privatiziranja i prodaje HEP-a, te najavljujemo prikupljanje potpisa za referendum nakon isteka tog roka. Ovim putem pozivamo sve istomišljenike koji se protive divljoj privatizaciji (udruge, sindikate, radnike, studente, stranke...etc.) da se uključe u prikupljanje potpisa, i pokažu političkoj eliti da ne mogu rasprodavati našu imovinu kao da su im to roditelji ostavili u nasljeđe. U 26 godina uništena je brojna proizvodna industrija RH koja je stvarala novu vrijednost i radna mjesta. Sjetimo se samo sudbine HT-a, Plive, Brodogradilišta, Pošte, Imunološkog zavoda, INA-e i stotine drugih", navodi se u priopćenju Hrvatskih laburista.

HEP je tvrtka budućnosti, i izlazak na burzu neće popraviti stanje, već naprotiv, dovest će do iste situacije kao i s INA-om koja je završila u rukama MOL-a na vrlo perfidan način, smatraju Laburisti.



Laburisti smatraju i da HEP proizvodi energiju budućnosti, dok su INA-ina postrojenja zastarjela te kažu da za nju treba pronaći drugo rješenje, no da se ono ne bi smjelu financirati prodajom HEP-a.







"HEP je tvrtka koja proizvodi energiju budućnosti, stvara veliku dobit, u HEP grupi je sveukupno zaposleno oko 12 000 ljudi i jedina je preostala najveća i najkvalitetnija hrvatska državna kompanija. Dok je kod INA-e potrebno naći drugo rješenje, tim više što se radi o energetskim postrojenjima koja su zastarjela i potrebno je uložiti ogroman novac u modernizaciju. Postoji mogućnost da se prerađuje etanol, bitumen i sl. međutim sve to ne bi se smjelo financirati udjelima HEP-a.", navode Laburisti.Odbacuju i izjave premijera Plenkovića koji je rekao da ne vidi nikakve potrebe za organiziranjem referenduma, jer kažu da je on oblik izravnog odlučivanja građana i jedini način da se zaustavi prodaja HEP-a."Zadnjih nekoliko dana Vlada RH pokušava uvjeriti građane da je sasvim u redu da se proda 25% HEP-a, kako bi se INA vratila u vlasništvo RH. Posve je neobično to slušati upravo od HDZ-ove koalicije jer svi se dobro sjećamo na koji način je INA završila u mađarskim rukama i čitavo vrijeme nitko iz te stranke nije reagirao na cijeli taj lopovluk. Jedini način da se bilo kakva prodaja HEP-a zaustavi je referendum. Međutim, premijer Plenković 9. siječnja izjavljuje da ne vidi nikakve potrebe za organiziranjem referenduma o temi vezanoj uz HEP, jer su to odluke u domeni Vlade RH, Hrvatskog sabora i predstavničke demokracije. Želimo upozoriti da je referendum oblik izravnoga odlučivanja, izjašnjavanja građana o nekim pitanjima od osobite važnosti za užu ili širu zajednicu, a posebno to vrijedi za Ustavni sud koji bi volju građana također trebao uvažiti.

Vrijeme je da građani Hrvatske odluče svojim potpisima žele li spriječiti rasprodaju HEP-a i hoće li prepustiti političkoj eliti da rade što god im padne na pamet, bahato i bezobrazno, ili ćemo pokazati da je vrijeme bahaćenja završilo i suprotstaviti se tome da od nas običnih ljudi vlast radi budale. Stoga, pozivam sve ljude na otpor ovoj sili koja brutalno gazi svako ljudsko dostojanstvo svojih građana. DOSTA JE, IDEMO NA REFERENDUM!", zaključuje se u priopćenju Hrvatskih laburista.