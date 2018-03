Lavina narančastog snijega u Rusiji obrušava se na parkirane aute, pogledajte snimku

Screenshot: Twitter, SWE

NEKOLIKO dana nakon upozorenja o dolasku goleme količine saharskog pijeska na južne dijelove Europe i Azije, snimljena je lavina na kojoj je snijeg narančaste boje.

Severe Weather Europe snimku je podijelio na Twitteru uz poruku: "Ovo je novi pogled na lavinu s planine Elbrus u jugozapadnoj Rusiji. Dogodilo se to jučer, a zanimljiva je narančasta boja snijega nastala od prašine iz Sahare."

Another view of the avalanche on Mt Elbrus, SW Russia (Caucasus) yesterday, March 24. Note the orangish hue to the snow - due to Saharan dust! Report: Alanhalq pic.twitter.com/ekJnTpUfsx