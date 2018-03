Lavrov o optužbama za trovanje špijuna: "To je pokušaj obmane na koji ćemo morati odgovoriti"

Foto: Hina

RUSKI ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u srijedu da su optužbe britanske vlade za trovanje bivšeg špijuna "flagrantan pokušaj obmanjivanja međunarodne zajednice na koji će Rusija morati odgovoriti".

"Postoji samo nazadovanje, ne vidimo nikakav napredak", rekao je, kritizirajući Britaniju zbog toga što optužuje Rusiju za taj napad.

Velika Britanija zaključila je ranije da je "vrlo vjerojatno" da je Rusija odgovorna za taj napad u kojem je korišten nervni otrov koji je razvila sovjetska vojska.

Spor dviju zemalja eskalirao je u srijedu nakon isteka roka u ponoć, koji je odredila premijerka Theresa May, a da Kremlj nije objasnio kako se to dogodilo. May je danas pozvala na hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a te objavila da će iz zemlje protjerati 23 ruska diplomata.

Lavrov je rekao da će Rusija dati odgovor Britaniji "u roku od deset dana ako London to službeno zatraži, u skladu s Konvencijom o kemijskom oružju".

"Umjesto da podnesu takav zahtjev, Britanija je nastavila s političkom predstavom", rekao je.

"Ruski i zapadni mediji objavili su puno argumenata koji dokazuju da Rusija nije imala motiv"

"Bez konkretnih činjenica, to je flagrantan pokušaj obmanjivanja međunarodne zajednice na koji ćemo morati odgovoriti", dodao je.

Lavrov je odbacio britanske tvrdnje da je samo Rusija imala motiv napasti Skripala.

"Jučer su i ruske i zapadne medijske platforme objavile puno argumenata koji dokazuju da Rusija nije imala motiv i da su jedini koji bi ga mogli imati oni koji žele nastaviti rusofobnu kampanju", rekao je.