Lavrov poručio: Rusija će uskoro protjerati britanske diplomate

RUSIJA će uskoro protjerati britanske diplomate, poručio je ministar vanjskih poslova te zemlje, Sergej Lavrov, javlja BBC. Radi se o odgovoru na jučerašnju mjeru britanske premijerke Therese May koja je naredila protjerivanje 23 ruska diplomata za koje je britanske vlada zaključila da su zapravo prikriveni agenti Rusije u njihovoj zemlji.



Do te odluke je došlo nakon što je protekao rok koji je May dala Rusiji da se očituje o tome kako to da je njihov nervni agens korišten u napadu na bivšeg ruskog špijuna, Sergeja Skripala i njegovu kćer. May je jučer zaključila kako je očito da je iza napada Rusija, iako Rusi niječu bilo kakvu povezanost s tim događajem.



Ipak, da su krivi Rusi smatraju očito i članice NATO-a, njih 29 kojih je stalo uz Veliku Britaniju, ali i članice Vijeća sigurnosti UN-a, čija sjednica je o ovoj temi održana jučer.



Lavrov o protjerivanju britanskih diplomata: "Uskoro, to vam obećavam"



Sergej Lavrov danas je poručio kako će do izbacivanja britanskih diplomata iz Rusije definitivno doći.



Rusija tvrdi kako je stav koji je zauzela Velika Britanija neodgovoran te kako za svoje stavove nemaju dokaza.



Kada su novinari upitali kada će doći do protjerivanja britanskih diplomata iz Rusije, Lavrov je odgovorio da će to biti uskoro.





"Apsolutno. Uskoro. To vam obećavam", rekao je.Lavrov je dodao i kako smatra da su stavovi Velike Britanije o napadu na špijuna i reakcije na napad djelomično izazvane vladinim problemima u vezi Brexita.Bivši špijun, Sergej Skripal, i njegova kći Julija i dalje su u kritičnom stanju u bolnici, javlja BBC.Kemikalije koje su korištene u napadu su identificirane kao dio grupe nervnih agenasa koje je razvila Rusija, a koji je poznatiji pod imenom "Novichok", rekla je jučer Theresa May.Dodala je kako nema drugog zaključka osim da je Rusija kriva za napad, a poručila je i da je žalosno da je Putin odlučio ovako djelovati. Danas se pak oglasio i ministar Boris Johnson koji je rekao da je ovo Putinov način za obračunavanje s ljudima koji se odluče suprotstaviti režimu."Sada je trenutak da Putin spusti poklopac i pošalje poruku ljudima: 'Ako napravite ovo, mrtvi ste'", rekao je Johnson.