Lavrov tvrdi da Rusija nije kriva za trovanje bivšeg špijuna: "To je glupost"

Foto: Hina



RUSIJA nije kriva za trovanje bivšeg ruskog špijuna u Britaniji i spremna je surađivati u istrazi ako London ispoštuje svoje međunarodne obveze, rekao je u utorak ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.



Britanska premijerka Theresa May izjavila je u ponedjeljak da je "vrlo vjerojatno" da je Rusija odgovorna za trovanje bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripala.



"To je glupost. Nismo upleteni u to", rekao je Lavrov novinarima.



Rusi zatražili uzorak korištenog otrova, ali ih je London odbio



"Rusija je nevina i spremna je surađivati" u istrazi "ako Velika Britanija ispoštuje svoje međunarodne obveze", rekao je Lavrov na tiskovnoj konferenciji u Moskvi, prenosi agencija France Presse.



Po njegovim riječima, Konvencija o zabrani kemijskog oružja predviđa u slučaju korištenja zabranjenih supstanci da se osumnjičenoj zemlji omogući pristup uzorcima supstance kako bi mogla provesti vlastite odgovarajuće analize.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Službenom notom smo zatražili pristup toj supstanci i svim elementima istrage pošto je jedna od žrtava ruska građanka Julija Skripal. Ti su zahtjevi odbačeni", rekao je Lavrov.May tvrdi da su britanski stručnjaci utvrdili da je tvar koja je upotrebljena u napadu na Skripala (66) i njegovu kćer Juliju (33) "nervni agens vojne kvalitete koji proizvodi Rusija".Njih se dvoje u britanskoj bolnici bore za život.Washington se slaže s Londonom da je Moskva "vjerojatno odgovorna" za napad i da se mora suočiti s "ozbiljnim posljedicama", kazao je u ponedjeljak američki državni tajnik Rex Tillerson.Ruski veleposlanik u Londonu u ponedjeljak je pozvan u Foreign Office kako bi objasnio nazočnost otrova na britanskom tlu, a Moskva je u utorak pozvala na razgovor britansku veleposlanicu u Rusiji Laurie Bristow nakon optužbi premijerke May.Rusi su od May dobili rok do kraja utorka za dostavu "vjerodostojnog odgovora".