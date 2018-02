Lavrov u Beogradu kritizirao EU i NATO, Dačić: "Kad je Srbiji teško, uvijek zovem njega"

Foto: FAH

ŠEF ruske diplomacije Sergej Lavrov kritizirao je danas u Beogradu EU i NATO zbog pokušaja "jačanja sukobljavanja" i širenja NATO-a prema Rusiji, poručivši da će Rusija ustrajati u poštivanju svih sporazuma koji se tiču Kosova i BiH i usprotiviti se svakom pokušaju da se ti sporazumi izbjegnu ili prekrše.



Lavrov je, poslije razgovora sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem, na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji naglasio da će Rusija "ostati privržena međunarodnom pravu" u rješavanju svih problema, bilo da su u vezi s EU ili u nekim drugim regijama, uključujući i "strogo provođenje" Rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti UN o Kosovu.



"U Europi vlada nezdrava situacija zbog pokušaja nekih članica EU i NATO-a da ojačaju konfrontaciju, gurajući sve dalje NATO na istok, ne uzimajući u obzir mišljenje stanovništva", ocijenio je Lavrov, naglasivši kako se to tiče "onoga što je bilo u Crnoj Gori i što se sada pokušava u Makedoniji pa i u BiH."



Rusija se, istaknuo je Lavrov, pridržava "svih sporazuma koji se tiču Kosova, ali i BiH" i "usprotivit će se svakom pokušaju da se ti sporazumi zaobiđu i prekrše".



Lavrov je rekao i da Rusija podupire "samostalan, neovisan i višesmjerni pravac Srbije" jer se i Moskva "u vanjskoj politici vodi tim načelima".



Šef ruske diplomacije poručio je i da retorika kosovskih dužnosnika neće promijeniti stajalište i odnos Rusije o Kosovu.



"Kosovski lideri se trebaju baviti svojim poslovima, jer su već optuženi za ratne zločine. Nažalost, to svjetske kolege, koje štite albanske vlasti, zaboravljaju", naglasio je Lavrov, komentirajući izjave kosovskog predsjednika Hashima Thacija kako bi, ako Moskva prizna Kosovo, "Srbija odustala od lažne mitologije".



Lavrov je naglasio da se Moskva zalaže "za strogo povođenje Rezolucije 1244" (usvojene 10. lipnja 1999. godine), kojom se potvrđuje suverenitet i teritorijalni integritet tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, nasljedno Srbije.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ruski šef diplomacije priopćio je i stajalište Kremlja da se u BiH "sva pitanja moraju rješavati na temelju dogovora dva entiteta i tri državotvorna naroda".I srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić komentirao je Thacijevu izjavu da bi Srbija, slijedom eventualnog ruskog priznanja kosovske neovisnosti, odustala od "lažne mitologije" o Kosovu, ustvrdivši kako je velikoalbanska retorika najveća prijetnja regiji, no davši istodobno neobičan protuprijedlog."Logičnije bi bilo da SAD i Velika Britanija povuku priznanje Kosova. To bi utjecalo na smanjivanje velikoalbanske retorike koja predstavlja najveću prijetnju u regiji", rekao je Dačić.Srbijanski šef diplomacije priznao je danas da uvijek "kad je Srbiji teško", on pozove Lavrova."Kad treba nešto pomoći, kad je Srbiji teško, kad naši neprijatelji i protivnici žele neprincipijelno pomoći Kosovu, ja zovem Sergeja Lavrova", rekao je Dačić, koji je od Lavrova primio rusko odličje "za zasluge u jačanju prijateljstva i suradnje dvije zemlje".Sergej Lavrov je ranije danas sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu nazočio svečanosti otkrivanja mozaika na središnjoj kupoli Hrama Svetog Save, koji su zajedno radili ruski i srpski umjetnici.Hram Svetog Save peta je najveća crkva u pravoslavnom kršćanstvu i 14. crkva na popisu najvećih kršćanskih katedralnih crkava na svijetu prema popisu koji je sačinio britanski list "Telegraf".