Lažna ratna udovica 20 godina varala državu, penziju dobivala na račun muža od kojeg se razvela 1982.

GODINU dana uvjetnog zatvora dobila je 63-godišnja lažna udovica i, kako nepravomoćno tvrdi koprivnički Općinski sud, ratna profiterka Barbara Hartman, prenosi Podravski. Osuđena je jer je 20 godina varala državu i nezakonito si prisvojila 1,3 milijuna kuna.





Sutkinja Lidija Vuljak odredila joj je i da mora vratiti svih 1,3 milijuna kuna s kamatama, to jest, svu invalidninu i mirovinu koju je primala na ime poginulog bivšeg supruga, inače hrvatskog branitelja. Sve do otkrivanja slučaja ova Križevčanka primala je mjesečnu mirovinu od gotovo 8000 kuna na račun poginuloga branitelja od kojeg se rastala još 1982. godine. Ona je, nepravomoćno su dokazali tužitelji, još 1994. godine u križevačkom Uredu za obranu lažno predočila da je nakon razvoda braka 1982. godine nastavila živjeti u izvanbračnoj zajednici sa svojim bivšim suprugom, hrvatskim braniteljem Franjom Hartmanom sve do njegove pogibije 1991. godine.U prevari države “pomogla” joj je voditeljica križevačke ispostave Odjela za branitelje Ministarstva branitelja Štefica Jagušić (57). I ona je proglašena krivom da je nesavjesnim radom u službi pripomogla Barbari Hartman nezakonito stjecanje mirovine i invalidnine. Za razliku od 12 mjeseci uvjeta Barbare Hartman, ona je dobila deset mjeseci uvjetne zatvorske kazne.