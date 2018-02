LEDENI VAL Na Jadranu je najgore prošlo, na kopnu tek dolazi

Foto: Pixsell/Borna Filic

HRVATSKA se već danima smrzava pod temperaturama koje su u debelom minusu.

Vrhunac ledenog vala danas je zahvatio Jadran, a u noći će stići u kopnene krajeve. To će još dodatno spustiti temperature zraka koje su na kopnu u nizinama bile uglavnom između minus 15 i minus 3 stupnjeva Celzijevih.

Najniža temperatura u nizinama izmjerena je u Bednji gdje je jutros bilo minus 20.

Sutra temperature idu do minus 19, najgore će biti rano ujutro

Sutra najniže vrijednosti temperature očekujemo u središnjoj Hrvatskoj, i to između minus 19 i minus 16. Nekoliko stupnjeva više bit će u Slavoniji i Baranji. Bit će vedro i bez vjetra, što pridonosi ohlađivanju, rekla je za Index dežurna prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda.



Iz DHMZ-a kažu da je temperatura najniža oko 6:30 pa pozivaju ljude koji rano idu na posao da se posebno zaštite toplom odjećom.



Dok će temperature u sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj ići i do minus 19, u Slavoniji će biti minus 18 do minus 15 stupnjeva Celzijevih.



U Zagrebu se očekuje najniža temperatura od minus 17.

Dalmacijom danas prošao vrhunac ledenog vala, sutra će malo zatopliti



U gorskim krajevima se ne očekuju toliko niske temperature kao u središnjem dijelu pa bi u gorju trebalo biti od minus 16 do minus 14 stupnjeva. Manje će hladno biti u gorju zbog razvoja naoblake koja će spriječiti dodatno ohlađivanje zraka.



Vrhunac ledenog vala u Dalmaciji bio je danas. Temperature su se uglavnom kretale između minus 10 i nule. Već danas na Jadran dolazi topliji zrak sa Sredozemlja zbog kojeg će temperature sutra porasti.



Tako bi na sjevernom dijelu Jadrana sutra trebalo biti između -7 i -4, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije i do -9, a na srednjem Jadranu od -5 do -3. Najtoplije na južnom Jadranu gdje će temperatura biti oko nule.



U Gorskom Kotaru i Lici će se sutra temperature kretati od -18 do -5 stupnjeva Celzijevih.



Vraća se snijeg, a onda stiže ledena kiša



Sutra nam se vraća i snijeg.





Snijega bi već u prvom dijelu dana moglo biti na sjevernom Jadranu te u Gorskom Kotaru i Lici, a od sredine dana moguć je i u Dalmaciji. Snijeg će na Jadranu prelaziti u kišu, moguća je i ledena kiša u unutrašnjosti Dalmacije.Prema kraju dana snijega će biti u središnjim i istočnim krajevima.Na Jadranu se očekuje oko 5 centimetara novog snijega, a isto toliko očekuje se u središnjim i istočnim krajevima. U gorskim predjelima trebalo bi biti od 5 do 10 centimetara novog snježnog pokrivača, a u Lici od 10 do 15 centimetara.Zbog dotoka toplijeg zraka, snijeg će na sjevernom Jadranu prelaziti u kišu i mjestimice ledenu kišu u noći na petak, a isto vrijedi i za Liku i Gorski Kotar. Ledena kiša ponegdje je moguća i u središnjim krajevima.

Meteorolozi upozoravaju na crni led

Meteorolozi upozoravaju na novu opasnost u petak i subotu, a to je ledena kiša i zaleđene ceste, odnosno pojava tzv. crnog leda. AccuWeather je upozorio na mogućnost pojave crnog leda diljem Europe nakon prolaska ledenog vala.



"Među mnogim prijetnjama s kojima se suočavaju vozači tijekom zimskih mjeseci je i ona najopasnija od svih - sklizak i teško uočljiv, a potencijalno i smrtonosan crni led", piše AccuWeather.



Crni led stvara se na cestama kada pada kiša, a temperatura zraka je ispod 0 Celzijevih stupnjeva. Upravo se takvi uvjeti očekuju na kopnu u Hrvatskoj u danima vikenda. Radi se, zapravo, o sloju leda koji nastaje na cestama kojima vozila ne prolaze često, a kroz njega se vidi asfalt koji je crne boje, po čemu je crni led i dobio ime. Radi se o izuzetno opasnoj pojavi koja može stvarati velike probleme za vozače, budući da je led gotovo nemoguće uočiti sve dok vozilom ne prijeđete preko njega.



Od nedjelje i do 15 stupnjeva toplije



Sutra tijekom dana i u kopnenoj Hrvatskoj krenut će dotok toplog zraka u višim slojevima atmosfere, a nastavit će se i sljedećim danima.



U petak i subotu temperature u kontinentalnim krajevima još uvijek će biti ispod nule, ali ne više u debelim minusima kakve smo imali proteklih dana.



Od nedjelje dnevne temperature idu u plus, a zatoplit će i do 15 stupnjeva. Na sjevernom i srednjem Jadranu tako bi u nedjelju trebalo biti između 8 i 12 stupnjeva, a na jugu Dalmacije i do 14 stupnjeva.