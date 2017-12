Ličko-senjska županija isplatila 5 milijuna kuna previše za plaće uhljebima

Foto: Hina/Index

ČINJENICA da je za čak pet milijuna kuna premašila dozvoljenu masu sredstava za plaće i da to nije učinila po prvi put, jedan je od razloga zbog kojeg je Ličko-senjska županija dobila uvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju za 2016. godinu.



Županija je lani za plaće smjela isplatiti 3,7 milijuna kuna, a isplatila je 8,7 milijuna, dakle pet milijuna kuna više, konstatirala je državna revizija, koja je na isti propust naišla i godinu prije kad je od dozvoljenih 3,4 milijuna za plaće 'otišlo' 8,9 milijuna kuna.



Županija se očitovala i obećala da će ubuduće postupiti po danim nalozima i preporuci. Obećala je i da će masu sredstava za plaće uskladiti s propisima u 2018., kad na snagu stupa novi zakon o financiranju lokalnih jedinica, kojim će se povećati prihodi od poreza na dohodak, odnosno izvorni prihodi Županije.



Na nepoznate račune isplaćeno 113 tisuća kuna



Zanimljive 'detalje' revizija je otkrila u računovodstvenom poslovanju. Prema izvadcima žiro računa od siječnja do listopada 2016., uz isplatu plaće, na nepoznate račune u poslovnim bankama bez vjerodostojnih knjigovodstvenih dokumenata isplaćeno je 113.080 kuna.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Dio isplaćenih sredstava (72.600 kuna) evidentiran je u okviru rashoda za zaposlene (više isplaćene plaće), a dio (24.200 kuna) u okviru financijskih rashoda (više isplaćene bankarske usluge). Epilog - u studenome prošle godine protiv zaposlenice službe za financije podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu.Revizija je utvrdila i kako je Ličko-senjska županija, koju je u 2016. vodio župan Milan Kolić, i koja je u četiri grada i osam općina, imala 51 tisuću stanovnika, uvažila dio revizorskih naloga, a dio ne. Tako, primjerice, nije ustrojila riznicu, kao sustav upravljanja proračunskim sredstvima, nije utvrdila u kojoj su mjeri izgrađene prometnice za koje su koncem 2016. iskazana ulaganja vrijedna 2,9 milijuna kuna. Ista se vrijednost spominjala i prethodnih godina, pa je revizijom za 2013. i 2015. županiji naloženo da utvrditi do koje su mjere prometnice izgrađene kako bi se one završile, ili pak sve evidentiralo na odgovarajućim računima imovine.Utvrdila je i da su podaci o iznosu i strukturi obveza te županije različiti u različitim aktima. U poslovnim knjigama obveze su 17 milijuna kuna (dospjele 4,7 milijuna, nedospjele 12,3 milijuna), baš kao i u bilanci, s tim da su dospjele 7,6 milijuna, a nedospjele nisu iskazane. Prema Izvještaju o obvezama one iznose 18,9 milijuna kuna, dospjele 3, a nedospjele 15,9 milijuna kuna.Revizija je analizirala i planiranje i izvršenje proračuna Županije. Prihodi i primitci prvotno su planirani na razini od 139 milijuna kuna, rashodi i izdaci od 137 milijuna, a sredstava za pokriće manjka u iznosu od 1,6 milijuna kuna. Rebalansom proračuna prihodi su 'dignuti' na 156,5 milijuna, a rashodi na 176,5 milijuna te je planirano korištenje viška prihoda od 20 milijuna kuna.Izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. pokazao je da su prihodi ostvareni u iznosu od 81,4 milijuna, što je za 75,2 milijuna ili 48 posto manje od plana. Rashodi i izdatci u konačnici su iznosili 105,3 milijuna, što je za 71,3 milijuna ili 40,4 posto manje od plana.