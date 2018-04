Lijepa priča nedjeljom: Hrvatski startup koji će promijeniti način na koji gledamo televiziju

Foto: BSS; Na slici: Mario Drevenšek, Krešimir Puljić i Miroslav Zarić

GLEDATE film i na ekranu vidite glumca čijeg imena se ne možete sjetiti? Ili gledate reklamu, svidi vam se proizvod, i želite dobiti više informacija o njemu bez da morate sjesti za računalo i pretraživati internet? Rješenje za ove i slične probleme ima hrvatski startup Beyond Seen Screen, čija bi digitalna platforma mogla promijeniti način na koji konzumiramo video sadržaje.

Potaknuti svojim osobnim navikama, traženjem dodatnih informacija vezanih za filmove, glazbu, itd., osnivači BSS-a Mario Drevenšek, Krešimir Puljić i Miroslav Zarić smislili su rješenje koje omogućuje brz dohvat informacija.



Platforma koja gledateljima omogućuje dodatne informacije o onome što vide na ekranu

Razvili su digitalnu platformu koja omogućava interaktivnost s video sadržajem koji se

prikazuje na ekranu. Kroz aplikaciju na pametnom telefonu platforma dostavlja dodatne informacije vezane za prikazani sadržaj.

“Zamislite da je moguće na jednostavan i brz način pomoću pametnog telefona skenirati film koji gledate i dobiti informacije o glumcima, režiseru, zanimljivim scenama sa snimanja, intervjue, itd. Kada gledate svoj omiljeni kulinarski show dobiti recept, kupiti knjigu ili namirnice iz recepta u obližnjem dućanu na brz i efikasan način. Ili da, dok gledate glazbeni spot benda koji volite, na jednostavan način dobijete informacije o turneji na kojoj su, mogućnost kupovine karte za koncert ili neki drugi proizvod koji bend promovira. Sad je to moguće s Beyond Seen Screen platformom.

Kako platforma radi? Pomoću Beyond Seen Screen web aplikacije informacije koje želimo dostaviti gledateljima dodaju se u bazu i vežu na video materijal. Gledatelji, pomoću Beyond Seen Screen aplikacije na pametnom telefonu i kamere u telefonu, skeniraju video sadržaj koji gledaju na ekranu. Platforma im kao rezultat skeniranja vraća informacije koje su vezane za taj video sadržaj”, kaže Mario Drevenšek, jedan od suosnivača BSS-a.

"Pitanje je vremena kada će nas netko od velikih, poput Netflixa, prepoznati"



Drevenšek kaže da je potencijal njihovog startupa ogroman, te da je pitanje vremena kada će ih prepoznati veliki servisi poput Netflixa.

“Potencijal je ogroman jer način oglašavanja koji nije intruzivan prema gledatelju je nešto što danas sve marketinške agencije traže. Mogućnost interakcije s video sadržajem će omogućiti video produkcijskim kućama da obogate svoj sadržaj i naprave ga zanimljivijim krajnjim korisnicima. Postoji nekoliko, nazovimo ih, konkurenata, no oni rade s drugačijom tehnologijom i imaju drugačiji cilj. Tako u Belgiji postoji tvrtka koja pomoću prepoznavanja zvuka djeluje na tamošnjem tržištu i to s webshopom kao glavnim oblikom poslovanja. Postoji i tvrtka koja zahtijeva dodatnu obradu slike te umetanje određenih parametara u nju da bi postigli nešto slično nama. Mi ne zahtijevamo nikakvu intervenciju na postojećem video materijalu niti ikakvu manipulaciju s njim. Pitanje je vremena kada će nas veliki servisi poput Netflixa primijetiti, jer oni nemaju mogućnost prikazivanja reklama te se oslanjaju na product placement za generiranje profita. U trenutku kada prepoznaju Beyond Seen Screen, otvorit će im se vrata permission marketinga gdje korisnik, gledatelj, sam bira da želi vidjeti dodatne informacije ili dodatnu zabavu uz koju mu se reklama može nenametljivo servirati”, kaže Drevenšek.

Kao i mnogi startupovi koji u posljednje vrijeme prikupljaju novac, i BSS će se financirati kroz Initial Coin Offering (ICO), odnosno javnu ponudu tokena. Žele prikupiti od 2000 do 18000 Ethereuma. Cijena Ethereuma se kreće oko 500 dolara, što znači da im je u planu prikupiti oko milijun dolara.

“Mi gledamo na ICO kao na budućnost prikupljanja sredstava koji spaja ono najbolje iz Venture Capital svijeta i Crowdfunding svijeta. Vlasnici zadržavaju veća prava te su slobodniji voditi startup na način na koji su to zamislili. Ljudi koji su sudjelovali u ICO-u vjeruju u projekt i viziju ljudi koji stoje iza startupa”, kaže Drevenšek.



Zanimljivo je da se projektu kao medijski i poslovni savjetnik pridružio i Dubravko Merlić.

“Dugo sam u ovome poslu koji se mijenja gotovo svakodnevno jer zbog razvoja tehnologije naši gledatelji žele više, brže, složenije i interaktivnije sadržaje. Ti novi zahtjevi miču u stranu linearnu televiziju, a odbacili su kao neuspješne sve one koncepte koji nisu kreativno odgovorili na dva glavna pitanja - interaktivnost i s njome povezan dodatni sadržaj. A baš to ima Beyond Second Screen - jednostavnost korištenja tehnologije i za klijente koji žele staviti dodatnu informaciju i za gledatelje koji žele tu informaciju konzumirati. Upravo zato želim sudjelovati u razvoju Beyond Seen Screena koji će, uvjeren sam, definirati novi standard u svijetu medija”, kaže Merlić.