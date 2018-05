Lijepa priča nedjeljom: Ovo su ljudi koji su doveli Napulj u Zagreb

Foto: Index, Na slici: Adriano Tutino, Luca Tutino, Michele Tutino, Vincenzo Danilo Abate, Ines Kozlović, Pasquale Triunfo

RAJČICA, mozzarella, bosiljak, ekstra djevičansko maslinovo ulje, brašno, prirodni kvasac, sol i voda sastojci su pizze napoletane, napuljske pizze, legendarnog talijanskog jela koje je osvojilo svijet i završilo na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine.



Pizza kakvu danas poznajemo - tijesto s rajčicama i sirom - izumljena je u Napulju. Do početka 18. stoljeća postojala su jela slična pizzi, no bez danas jednog od glavnih sastojaka - rajčice. Naime, rajčice su stigle u Europu u 16. stoljeću, donijeli su ih istraživači iz Perua, ali se dugo vjerovalo da su otrovne sve dok ih siromašni napuljski seljaci potkraj 18. stoljeća nisu počeli stavljati na tijesto.



Za kreiranje pizze Margherite, što je zapravo klasična napuljska pizza, zaslužan je pekar Raffaele Esposito. Godine 1889. kralj Umberto I. i kraljica Margherita Savojska posjetili su Napulj, a Esposito je napravio pizzu u čast kraljice, prema kojoj je i imenovana, i to u bojama talijanske zastave: crvena (rajčica), bijela (mozzarella) i zelena (bosiljak).







Prije nešto više od mjesec dana, u Zagrebu je na Kaptolu otvoren restoran L'oro di Napoli (Zlato Napulja) - nazvan prema talijanskom filmu iz 50-ih godina prošloga stoljeća - u kojem pizzu napoletanu pripremaju članovi četvrte generacije napuljskih pizzaiola, obitelji Tutino.



Restoran vodi mlada magistrica ekonomije Ines Kozlović, suvlasnica restorana s Vincenzom Danilo Abate, koja je poslovno često boravila u Italiji.



Na otvaranje restorana u Zagrebu, kaže Ines, odlučili su se jer ljudi u Zagrebu vole talijansku kuhinju, no nema baš originalno pripremljenih talijanskih jela od izvornih talijanskih kuhara i pizza majstora s velikim iskustvom.



“Mi sve dobavljamo iz Italije. Proizvodi su autentični, talijanski i napuljski. Tri puta tjedno nam dolazi dostava iz Italije. Najvažnije za kvalitetnu pizzu je dobar izbor brašna, rajčice i originalna mozzarella - Fior di latte DOP iz talijanske regije Campagna”, kaže Ines.



“Za pizzu koristimo brašno tip 0 i tip 1 koje je lako probavljivo, mozzarellu iz Napulja, rajčicu Mutti, prirodni kvasac. Pizza se peče vrlo kratko, do 90 sekundi, tijesto se oblikuje ručno, a posebno važan sastojak svake pizze je svježi bosiljak. Pizza na rubovima mora biti malo deblja, u sredini je vrlo tanka, nekoliko milimetara, i ima onaj karakterističan tigrasti uzorak na tijestu”, kaže nam mladi pizzaiolo Adriano Tutino.

Adriano Tutino







Koliko se može vidjeti po društvenim mrežama, ocjene i reakcije gostiju uglavnom su vrlo pozitivne, oni koji vole izvorno pripremljenu talijansku hranu su oduševljeni.



“Ljudi su iznenađeni kada dođu jer svi konobari govore talijanski. No uspiju se sporazumjeti, ako treba uskačem ja“, smijući se priča Ines.







Kao pravi Napolitanci obitelj Tutino u Zagreb je donijela i jedan autohtoni specijalitet Napulja - pizzu Fritta. Radi se o pizzi prženoj u dubokom ulju, koja se u Zagrebu vjerojatno jedino kod njih može probati.



Osim raznih vrsta pizza, na njihovu prilično velikom meniju nalaze se i razne vrste rižota, lasagna, tjestenine te mesna i riblja jela pripremljena na originalan talijanski način.