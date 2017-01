Lijepa priča nedjeljom: Uspješni softveraši pokrenuli besplatnu akademiju za studente

Foto: Infinum



U posljednjih desetak godina u Hrvatskoj se, usprkos relativno nepovoljnom poslovnom okruženju, razvio cijeli niz uspješnih softverskih tvrtki koje uspijevaju biti konkurentne na svjetskom tržištu. Njihovi osnivači su uglavnom mladi ljudi, a glavninu poslova pronalaze na inozemnim tržištima.



Jedna od takvih tvrtki je i Infinum koju su 2005. godine osnovali Tomislav Car i Matej Špoler - tada studenti. Danas Infinum zapošljava više od stotinu ljudi različitih profila - mobile i web developere, UX/UI dizajnere, projektne voditelje i druge stručnjake.



Rade aplikacije za klijente područja financija, telekomunikacija, zdravstva, turizma, medija te drugih industrija.



Već treću godinu zaredom Infinum je uvršten u Deloitte Top 50 najuspješnijih tvrtki u CE regiji, a Inc. Magazine prošle godine stavio ih je na 210. mjesto Top 5,000 tvrtki u Europi.



Također su i jedan od hrvatskih predstavnika za prestižnu nagradu European Business Awards čije je glasovanje trenutno u tijeku .

Pored sjedišta u Zagrebu, nedavno su otvorili i ured u Varaždinu, a kako pojašnjava Matej Špoler, jedan od suvlasnika Infinuma, na to su se odlučili zbog odlične suradnje s Fakultetom organizacije i informatike.

"Dok su uredi u Ljubljani i San Franciscu isključivo prodajni uredi, varaždinski ured otvorili smo kako bismo olakšali zapošljavanje ljudi iz te regije. Za Varaždin smo se odlučili jer nam je posebno drag, pogotovo iz razloga što imamo odličnu dugogodišnju suradnju s Fakultetom organizacije i informatike. FOI se profilirao kao organizacija koja školuje izuzetno kvalitetan kadar te smo na taj način željeli biti prisutni u zajednici.", kaže Špoler.

Matej Špoler, suosnivač Infinuma





Održavaju besplatne edukacije za studente

Svjesni nedostatka kvalitetnog kadra, u Infinumu su prošle godine odlučili pokrenuti besplatne edukacije kroz koje studente uče programiranju i dizajniranju.





Infinum Student Academy zamišljen je kao jednomjesečni program za studente na kojoj ih naši najbolji djelatnici kroz mjesec dana uče programiranju i dizajniranju za moderne platforme kao što su iOS, Android i web."Dobre programere izuzetno je teško pronaći. S obzirom na potražnju koja kontinuirano raste, na tržištu rada ih jednostavno nema dovoljno. Tehnologija toliko brzo napreduje da obrazovni sustav ne može dovoljno brzo prilagoditi svoj nastavni program i školovati kadar za trenutne potrebe industrije. U cijeloj situaciji ne pomaže činjenica da sve više mladih stručnjaka odlazi raditi u inozemstvo.

Odaziv na projekt je bio iznenađujuće pozitivan. Ove godine se prijavilo više od 600 studenata. Nažalost, nemamo kapaciteta da bismo ih sve educirali, tako da smo kroz selekcijski proces odlučili odabrati odabrali 60-ak najboljih koji su onda imali prilike sudjelovati u programu. Do sada je dvadesetak, nakon završenog tečaja, ostalo raditi u Infinumu. Zanimljiva je činjenica da su svi po završetku naše akademije spremni za tržište rada što nam je i bio jedan od ciljeva.

Ljudi nas često pitaju zašto to radimo. Pomaganje i dijeljenje znanja su vrijednosti koje su dio naše kulture te smo ih odlučili proširiti i izvan tvrtke. Razne edukacije, talkse, objavljivanje članaka i open source materijala provodimo jer želimo. Smatramo da je doprinos zajednici svojevrsna investicija koja možda nije toliko očigledna, ali vjerujemo da se dugoročno isplati", kaže Špoler.







Kod zapošljavanja u Infinumu prvenstveno se gleda znanje, motiviranost i spremnost na učenje, ali kažu da formalno obrazovanje često zna biti indikator koliko je netko uložio u svoju edukaciju:

"Hrvatska se može pohvaliti solidnim fakultetskim obrazovnim sustavom, međutim u IT industriji tehnologija se toliko brzo mijenja da školstvo to jednostavno ne može pratiti. Program bi se morao mijenjati svakih 4-5 godina kako bi bio u toku s tehnologijom, što trenutno nije moguće.



Fakulteti u tom kontekstu pružaju neka opća znanja, a od studenata se naknadno očekuje to pretvore u praktične vještine. Dodatni izazov s kojim se susreću fakulteti je što kvalitetni IT stručnjaci mogu u privatnom sektoru raditi za višestruko veću plaću nego na fakultetima. U takvoj situaciji teško je zadržati kvalitetne, visokomotivirane stručnjake", kaže Špoler.



Poslovna klima lagano se poboljšava



Što se tiče poslovne klime, Špoler smatra da se situacija lagano popravlja. Kao najveći problem ističe visoko porezno opterećenje plaća, ali kaže da se količina birokratskih zavrzlama ipak smanjila u posljednjih 12 godina, koliko su u biznisu.



"Infinum trenutno većinu prihoda ostvaruje u inozemstvu. Mi jesmo u Hrvatskoj, ali naše tržište je globalno te se tako i pozicioniramo. Očita prepreka je visoko oporezivanje plaća, te nam je zbog toga teško konkurirati na tržištu sa zemljama koje imaju znatno niže stope poreznog opterećenja (poput Bugarske, Rumunjske itd.).

Bez obzira na gore spomenuto, kroz skoro 12 godina otkad Infinum postoji količina birokratskih zavrzlama se nešto smanjila. Situacija i dalje nije idealna, ima jako puno prostora za poboljšanja koje bi trebalo odvijati brže, ali se nazire pozitivan trend", kaže Špoler.