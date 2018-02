LIVE STREAM IZ AMERIKE Pucnjava ispred špijunske agencije NSA, troje ranjenih, počinitelj uhićen

Screenshot: FOX 19

DOŠLO JE do pucnjave ispred sjedišta Agencije za nacionalnu sigurnost u američkom Marylandu.

Zasad nepoznati počinitelj crnim se terencem dovezao do ograde i počeo pucati iz vatrenog oružja. Na fotografijama i snimkama vide se rupe od metaka na vjetrobranskom staklu terenca.

Prema podacima lokalnih televizija tri su osobe ranjene, a osumnjičeni je uhićen. Među ozlijeđenima je i policijski službenik.

Istragu je preuzeo FBI. Obaviješten je i predsjednik SAD-a Donald Trump, rečeno je iz Bijele kuće.

Uskoro opširnije

