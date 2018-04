LIVE STREAM Povijesni susret, Kim Jong un i Moon sada su zajedno zasadili stablo

Foto: Guliver image/Getty images

SUSRETOM sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una i južnokorejskog predsjednika Moona Jae-ina na granici između dvije Koreje u petak ujutro točno u 2,30 po srednjoeuropskom vremenu počeo je povijesni summit dvije zemlje, prvi nakon deset godina.

Na mjesto susreta Kim i Moon su stigli odvojeno u pratnji svojih suradnika i osiguranja, a potom je Moon Kima simbolično i dočekao na crti razgraničenja između dvije zemlje. Nakon rukovanja uz osmjehe i fotografiranja prvo s jedne, a potom i s druge strane te crte, dva su se čelnika pješice uputila crvenim tepihom prema trgu u selu Panmunjom okruženi počasnom gardom.

Iz minute u minutu

10:25 Kineski mediji izvještavaju o summitu, no kineski dužnosnici malo govore o tom povijesnom sastanku. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Hua Chunying kazao je: "Svi smo vidjeli susret na televiziji. Pozdravljamo ovaj povijesni sastanak i izražavamo zahvalnost za odlučnost i hrabrost koju su pokazali".



"Kroz teška vremena i sukobe, mi smo još uvijek braća. Sva ogorčenost iz prošlosti nestaje nakon što se osmjehnemo jedni drugima", dodao je Hua. Istaknuo je da je Kina oduševljena ovim povijesnim susretom te da ga vidi kao priliku za daljnji dugoročni mir i stabilnost u regiji.



Kineska državna agencija Xinhua pozvala je obje strane na nastavak razgovora. "Povijesna scena donijela je trenutak mira. Obje strane trebaju i nadalje pokazati dobrotu, iskrenost, strpljenje i oprez. Sve dok se radi, pitanja će biti rješavana", piše Xinhua.

10:15 Iako su sve oči uprte u njih, Moon i Kim i dalje ozbiljno razgovaraju nasamo. Iako je oko njih prolistalo drveće, zelenilo i spokojno ozračje, demilitarizirana zona u kojoj se nalaze jedna je od najopasnijih zona i mjesta koja zrače s najviše neprijateljstva nakupljenog desetljećima.

10:10 Moonova supruga Kim Jung-sook pridružit će se svečanoj večeri dvojice čelnika i njihove pratnje. Kim Jung-sook je 63-godišnja profesionalna pjevačica koja je svoju karijeru stavila u drugi plan. Ima puno obožavatelja koje je privukla svojom vrckavom prirodom i osobnošću koja je čista suprotnost njezinom samozatajnom suprugu.

10:05 Tijekom razgovora, Moon i Kim dotakli su se i pitanja državne granice koja je vrlo čvrsta i čuvana te je prijelaz iste gotovo nemoguć, a govorili su i o problemu raseljenih osoba i stanovnicima u pograničnom području. Obojica čelnika zemalja složila su se kako od današnjeg sastanka imaju visoka očekivanja.

"Trebali bismo ovu priliku iskoristiti kako bi se rana između dviju Koreja izliječila", kazao je Kim. "Granica nije visoka i konačno bi mogla biti izbrisana te bi ju velik broj ljudi mogao prijeći", dodao je.

9:50 Moon i Kim šeću kroz vrtove u dubokoj raspravi. Oko njih nema obaveznih tjelohranitelja.

9:40 Kim i Moon zajedno su zasadili stablo uz izjave kako se nadaju da će drvo uvijek biti zeleno. Pored stabla, otkrivena je plaketa na kojoj piše: "Utječemo na mir i napredak". Plaketa je potpisana od strane oba čelnika. Ovo je značajna gesta za mir u zoni razgraničenja, kao i cijelom području koje je donedavno bilo opterećeno neprijateljskom retorikom.

Dodaju i zemlju na borovu šumu iz 1953. godine otkada traje neprijateljstvo dviju država. Kim je koristio zemlju s planine na južnom otoku Jeju dok je Moon koristio zemlju s planine Paektu na sjeveru države. Svaki od njih zalio je drvo vodom s drugog teritorija. Radi se simboličnom spajanju dviju država.

9:20 Kim i Moon izrazili su želju za budućim susretima. Iza zatvorenih vrata vodili su se razgovori o denuklearizaciji Korejskog poluotoka.

Moon je izjavio kako je ovaj summit njihov "poklon cijelome svijetu". Kim je ponovio svoje obećanje da će zaustaviti nuklearno testiranje. "Bilo je potrebno 11 godina za ovaj susret. Na putu do ovdje pitao sam se zašto nam je bilo potrebno toliko dugo", kazao je Kim. Moon je jutarnji sastanak ocijenio kao vrlo koristan. Summit se nastavlja trenutkom u kojem će Moon i Kim zajedno zasaditi stablo, prošetati i dati zajedničke izjave.

8:55 Nakon dramatične ceremonije dobrodošlice, korejski lideri povukli su se u Kuću mira, gdje se Kim upisao u knjigu gostiju sa sljedećom izjavom: "Nova povijest danas počinje. Doba mira i početna točka povijesti."

8:45 Nakon što su se Kim i Moon susreli u 9.30 po lokalnom vremenu, korejski lideri su nakratko prešli na sjevernu stranu granice kako bi se fotografirali, prije nego su se vratili na južnu stranu i nastavili samit.

8:30 Bivši politički savjetnik za Aziju američkog državnog tajnika za obranu izrazi je skepsu oko ovog susreta: "Simbolizam je na visokom nivou i definitivno uzbudljiv, ali morate se upitati što taj simbolizam znači? Oba čovjeka jako žele da ovo izgleda dobro, ali ne vidim da će iz ovoga proizići ništa osim zamaha za sastanak Kima i trumpa. Sjajno je imati dobre vibracije ususret samitu s Trumpom, ali morate staviti emocije postrani i pitati se što ovo znači za nuklearno pitanje, a ne znači puno. Kim kaže da želi mir i denuklearizaciju, ali ono što to znači njemu, nije prihvatljivo Južnoj Koreji i SAD-u."

8:20 Objavljena je i snimka Kimove povorke kako prelazi preko granice. Kimovih 12 tjelohranitelja zasigurno se oznojilo trčeći uz Kimovu limuzinu.

8:00 Jedna od rijetkih osoba kojoj je bilo dozvoljeno prisustvovati jutarnjem sastanku Kima i Moona je Kimova mlađa sestra Kim Yo Jong, što pokazuje kolika je bliskost između njih dvoje. Kim Yo Yong je postala slavna nakon što je došla kao prvi Kim na Zimske olimpijske igre u Južnoj Koreji.

7:39. Yoon Young-chan, glasnogovornik južnokorejskog predsjednika, dao je kratak sažetak jutarnjih razgovora dvaju vođa koji je trajao točno sto minuta i bio "otvoren i iskren" na temu denuklearizacije, kao i poboljšanja odnosa i uspostavi trajnog mira. Ti razgovori trajali su nešto više od 90 minuta.

Dvije strane sastavljaju zajedničko priopćenje i dvojica čelnika objavit će ga na kraju samita, kazao je glasnogovornik južnokorejskog predsjednika Yoon Young-chan noviarima.

Yoon je kazao kako će se i supruga Kim Jong Una Ri Sol Ju pridružili Moonu i Kimu i supruzi južnokorejskog predsjednika na večeri.

Dok su Moona iz predsedničke palače u Seulu ispratili na samit desetci sugrađana mašući južnokoreskim zastavama u središtu Seula okupile su se stotine prosvjednika protiv sjevernokorejskog diktatora.

7:00 Sjedinjene Američke Države (SAD) se nadaju da će razgovori sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una i južnokorejskog predsjednika Moona Jae-in dovesti do napretka u ostvarivanju mira i prosperiteta, objavila je Bijela kuća nakon što su dvojica čelnika u petak ujutro počeli summit u demilitariziranoj zoni na granici dvije Koreje. Iz Bijele kuće su poručili i kako očekuju nastavak razgovora s Južnom Korejom oko pripreme za planirani sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i Kima u narednim tjednima.

