LJETO U TRAVNJU Europu i Hrvatsku očekuju temperature i do 30 °C, za vikend će biti jako vruće

Screenshot: Severe Weather Europe



IAKO nas od kalendarskog početka ljeta dijele još dva mjeseca, temperature širom Hrvatske i Europe već dosežu ljetne vrijednosti.



Temperature su tako već danas u dijelovima Njemačke i Nizozemske dosezale od 27 do 29 °C, javlja meteorološki servis Severe Weather Europe.



Temperature su tako i preko 10 °C više nego što bi se to očekivalo u travnju.







Europu čekaju ljetne temperature



Kako je objavio Severe Weather Europe, u sljedećih pet dana temperature će samo nastaviti rasti, a taj porast temperatura zaobići će jedino Rusiju koja će ostati unutar normalnih vrijednosti za ovo doba godine.



Najtoplije će biti u središnjoj Europi gdje će temperature biti više od 10 °C od prosjeka. Temperature će lokalno prelaziti 25 °C, a u pojedinim dijelovima ići će i preko 30 °C.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Očekuje se kako će ovakvo vrijeme potrajati do sredine sljedećeg tjedna kada se očekuju naoblačenje, kiša i pad temperatura.

Vrućina neće zaobići ni Hrvatsku

Sutra se u Hrvatskoj očekuje pretežno sunčano vrijeme sa slabim do umjerenim sjeveroistočnim vjetrom. Na Jadranu će puhati umjerena bura, u noći i ujutro te ponovno navečer mjestimice s vrlo jakim udarima, a na otvorenom moru ponegdje i sjeverozapadnjak.



Najniža jutarnja temperatura bit će od 8 do 12 °C, uz obalu i na otocima od 13 do 18 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26 °C.



Za vikend se pak na kopnu očekuje pretežno sunčano vrijeme, kao i u ostatku Europe. DHMZ javlja kako je u kotlinama moguća kratkotrajna magla.



Vjetar će biti slab, dok je tek u ponedjeljak ponegdje u gorju moguć jugozapadni vjetar.



Na Jadranu će tijekom vikenda također biti vedro vrijeme. U subotu ujutro očekuje se umjerena bura, a nakon toga uglavnom slab vjetar.



U ponedjeljak se mjestimice očekuje umjerena naoblaka dok su u najsjevernijim dijelovima mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi.









Isto potvrđuje i model prikazan na meteo servisu Severe Weather Europe koji također potvrđuje da će najavljeno zatopljenje zahvatiti i dijelove Hrvatske.