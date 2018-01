Loš tjedan za Željku Markić

Foto: FaH



ŽELJKA Markić, predsjednica udruge U ime obitelji, ovog je tjedna doživjela niz poraza.



Prvo joj je u emisiji Otvoreno lekciju o slobodi izražavanja u umjetnosti očitala ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, potom je na sudu proglašena krivom za klevetu književice i LGBT aktivistice Mime Simić, a danas je protiv nje podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je protuzakonito izvlačila državne subvencije za svoju udrugu.



Prije nekoliko godina, kad je Željka Markić uz velikodušnu podršku crkve i drugih ekstremno vjerskih udruga uspješno progurala homofobni referendum, i njezini najžešći kritičari su joj priznavali da vrlo uspješno komunicira u javnosti, ali i organizacijske sposobnosti. Naravno da je puno lakše organizirati referendum kad vas podržava Katolička crkva i ponudi vam svoje logističke i druge resurse, ali nema sumnje da se u proteklih nekoliko godina Željka Markić prometnula u, blago rečeno, vrlo utjecajnu osobu na hrvatskoj javnoj sceni.



No, prošli tjedan za Željku Markić bio je sve samo ne uspješan.



Lekcija u Otvorenom



Naime, Markić je u utorak gostovala u HTV-ovoj emisiji Otvoreno na temu govora mržnje. Samo pozivanje osobe čiji je portal osuđen zbog poziva na linč glumca Reneta Bitorajca u emisiju koja se bavi govorom mržnje bilo je i više nego upitno, ali od televizije kakva je HTV ne treba ni očekivati neku razumnu selekciju gostiju.



No, pravo iznenađenje uslijedilo je u samoj emisiji. Naime, Markić je po svom "dobrom" starom običaju nastupila kao dežurna inkvizitorica čiji je posao određivati kakva umjetnost smije biti, a kakva ne.





"Umjetnost je uvijek izraz istine, a nikada ideologije i propagande. Ne slažem se s time da ako gospođa ministrica ovdje kaže da ćemo provoditi edukacijske programe za djecu i mlade i odrasle o tome kako trebaju komunicirati na medijima, a istovremeno se koristi novac poreznih obveznika da se financira ono za što se ni po kojem kriteriju ne može zaključiti da je u interesu kulture... Ti ljudi neka nađu svoja sredstva i neka snimaju kakve god žele filmove, neka rade predstave... Ali da se koristi novac poreznih obveznika za nešto za što uopće ne postoje jasni kriteriji na koji način se dodjeljuje, ja ne smatram da je to u redu", rekla je Markić, a onda je na to reagirala ministrica kulture i objasnila joj slobodu umjetničkog izražavanja."Vrijeme kada smo na ovakav način razgovarali o kulturi je vrijeme prije devedesetih godina. Tada se u jednostranačkom sustavu nametalo da kultura i umjetnost moraju promovirati jednu istinu. Mi danas živimo u jednoj demokraciji i ja sam ponosna što živim u državi gdje 28 godina nitko nije zabranio ni jednu predstavu, film ili knjigu", rekla je Markićki ministrica kulture.Već sljedećeg dana Željka Markić je doživjela drugi poraz u ovom tjednu. Naime, na Općinskom kaznenom sudu osuđena je zbog klevete književnice i LGBT aktivistice Mime Simić.Markić je, prema odluci sutkinje Sandre Kantolić, oklevetala Mimu Simić sljedećom izjavom: "Dovoljno govori činjenica da je u ove tri godine 88 posto ukupnih sredstava, oko 1,3 milijuna eura, podijeljeno na 12 posto portala odnosno udruga. Naveli smo brojne primjere sukoba interesa, primjerice Mima Simić, LGBT aktivistica, tri je godine zaredom bila birana u Povjerenstvo te je to isto povjerenstvo dodjeljivalo sredstva portalu Vox Feminae kojemu je njezina partnerica bila stručna suradnica. I onda ne čudi što je gospođa Simić svirala gitaru i pjevala na Markovu trgu protiv ministra Hasanbegovića. Šteta što nije podigla glas i kao članica Povjerenstva tri godine zaredom ustala protiv nepravilnosti i privilegiranosti određenih udruga i medija. Da je to učinila, danas bi bila vjerodostojna. Na žalost, u ovim okolnostima harangu protiv ministra Hasanbegovića mogu jedino čitati kao pokušaj zadržavanja nezakonitih privilegija."Iako joj je novčana kazna zbog ranije neosuđivanosti preinačena u uvjetnu kaznu, nema nikakve sumnje da je ovom sudskom odlukom Markić doživjela težak poraz.Nesretni triptih za Željku Markić zaključen je u petak, kad je protiv nje kaznenu prijavu podigla udruga Domino.Dotična udruga tvrdi da su Željka Markić i njezina udruga U ime obitelji počinili subvencijsku prijevaru u slučaju dodjele trogodišnje institucionalne potpore koju im je dodijelila Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.Domino ističe da se među propisanim uvjetima za prijavu na natječaj navodi uvjet da se "protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da se dokaz dostavlja prije potpisivanja ugovora".U ime obitelji u prijavi, kako smatraju iz Domina, nisu dostavili informaciju o vođenju kaznenog postupka protiv Markić (u kojem je osuđena u srijedu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu) i time su izvršili prevaru.Na tu je prijavu odmah pristigla reakcija iz udruge U ime obitelji, u kojoj se navodi kako se uvjet o nevođenju kaznenog postupku odnosi isključivo na kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti, ali ne i na privatne tužbe.