Lovac na naciste o Kolindinim izjavama: "Osoba s pola mozga može zaključiti da je to suludo"

LOVAC na preživjele naciste i direktor Centra Simon Wiesenthal, Efraim Zuroff, komentirao je politiku Kolinde Grabar-Kitarović. U razgovoru za N1 oštro je kritizirao njene izjave iz Argentine.



Zuroff se složio da je moguće da su iza Drugog svjetskog rata u Latinsku Ameriku bježali i civili u potrazi za boljim životom, a ne samo simpatizeri ustaškog pokreta.



Upitan je je li moguće da je Kolinda u svojoj izjavi mislila na njih.



"Rekla je svi, svi koji su bježali, a ako ne zna da je u Buenos Aires pobjegao Ante Pavelić, Dinko Šakić, Nikolić, Rojnica, Kvaternik i mnogi drugi - onda ne zna ništa o hrvatskoj povijesti", odgovorio je.



"Osoba s pola mozga"



Odgovorio je i na Kolindine optužbe da pokušava kolektivno nametnuti krivnju svim Hrvatima.



"Takve su izjave neozbiljne i šašave, uvijek radim razliku, ja nikada nisam rekao da su svi Hrvati ustaše, da su svi zločinci. To je doista suludo, doista i osoba s pola mozga može zaključiti da je to suludo", kaže Zuroff.Osvrnuo se i na Mesićevo simpatiziranje ustašluka u devedesetima."Mislim da je Mesić izjavama u tom videu napravio ogromnu pogrešku i ako se ne varam - i sam je to rekao. On je dokazani antifašist, u svoja dva mandata doista se jako trudio i kad god se mogao trudio suočavati s ustašama i fašistima", kaže on.Smatra kako su Mesićeve izjave jako, jako čudne."Ljudi imaju pravo na kajanje, ako se pokaju - a to je najbolji mogući i jedini način, ljudi pogriješe pa se isprave i upravo je to napravio Mesić. Uvidio je pogrešku i ispričao se. To je jedna prekrasna ispravka i napravio je to hrabro i odlučno, baš kao što se i očekuje od lidera, to je nešto što trenutnim liderima nedostaje", rekao je Zuroff.