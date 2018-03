Lovac na naciste spustio Kolindi: "Njezina izjava je smijurija"

Foto: Hina

EFRAIM Zuroff, direktor Centra Simon Wiesenthal koji je široj javnosti poznat kao lovac na naciste, odgovorio je Kolindi Grabar-Kitarović. Njeno jučerašnje priopćenje nazvao je smijurijom.



Nastavak je to njihovog medijskog prepucavanja koje traje već nekoliko dana, a počelo je nakon što je Kolinda kazala kako su brojni Hrvati 1945. u Argentini pronašli slobodu da šire svoje domoljublje.

Inače, Argentina je poznata kao zemlja koja je neposredno nakon Drugog svjetskog rata pružila utočište brojnim nacističkim zločincima. Baš su tom štakorskom rutom, kako je taj put nazvan, u Argentinu pobjegli i brojni visoki službenici režima NDH na čelu s Antom Pavelićem. Ne treba onda čuditi da je ova Kolindina nesmotrena izjava naišla na osude sa svih strana.



"Izjave predsjednice Grabar-Kitarović pravdaju neke od najgorih zločinaca iz Drugog svjetskog rata. Jedino je pitanje potječe li njezina izjava iz divljenja ustašama ili iz neznanja o njihovom bijegu poslije rata", poručio je jučer Efraim Zuroff Kolindi, a ona mu nije ostala dužna.



"Odbacujem Vaša promašena tumačenja moje izjave iz obraćanja argentinskim Hrvatima. Naglašavam kako ista nije ni na koji način u suprotnosti s mojim vrlo jasno više puta izrečenim stavovima o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Samo zlonamjerni komentari mogu iz navedene izjave iščitavati veličanje jednog totalitarnog režima i njegovih predvodnika.





Vaši opetovani pokušaji nametanja kolektivne stigme Republici Hrvatskoj, hrvatskom narodu i hrvatskom iseljeništvu, uključujući i argentinske Hrvate, su krajnje neprihvatljivi i za svaku osudu", napisala je u svojem pismu predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović.Danas se Zuroff opet javio i kazao kako nikada nije nametao kolektivnu krivnju svim Hrvatima."Nikada ne pričam negativno o svim Hrvatima, to bi bilo apsurdno. Jasno, ako vlada pogriješi, osjećam da s pravom mogu to komentirati", poručio je Zuroff, prenosi BalkanInsight "Njezino priopćenje je smijurija, posebno s obzirom na to da sam jako oprezan da usmjerim svoje kritike samo prema onima koji su po mom mišljenju simpatizeri ustaškog režima i genocidne ideologije", rekao je Zuroff.