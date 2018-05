LOVAC NA NACISTE ZUROFF Tvrditi da je skup na Bleiburgu crkvena manifestacija je sranje

Foto: FAH

POZNATI lovac na naciste i direktor Centra Simon Wiesenthal Efraim Zuroff dao je intervju za austrijski dnevnik Der Standard , u kojemu se osvrnuo i na skup na Bleiburgu i oštro kritizirao austrijske vlasti jer dopuštaju njegovo održavanje.

Zuroff u intervjuu ističe kako se u Njemačkoj i danas sudi počiniteljima nacističkih zločina, dok je u Austriji posve obratno te konstatira da je “Austrija učinila sve u svojoj moći da spriječi takva suđenja”.



Navodi i konkretan primjer Erne Wallisch, čuvarice u nacističkom logoru smrti Majdanek, kojoj Austrija nije sudila uz objašnjenje da je bila “pasivna sudionica holokausta” te se pita ako je netko sudionica u holokaustu, kako može pritom biti i pasivna. “Ona uopće nije bila pasivna. Je li možda na TV-u usput gledala kako ubijaju ljude? To je apsurdna i idiotska odluka austrijskog pravosuđa”, smatra Zuroff.

Austrija treba zakonom zabraniti ustaške simbole

Lovac na naciste Austriji naročito zamjera što dozvoljava održavanje skupa na Bleiburgu.



“Pogledajte što se tamo svake godine događa. Na Bleiburgu se svake godine sastaju ljudi koji plaču za jednim ekstremističkim i ubilačkim režimom, što je posve ludo. Ante Pavelić bio je jedan od najgorih masovnih ubojica europske povijesti, kako se njemu može odavati počast? Zašto je to uopće moguće u Austriji? U Hrvatskoj to nije dozvoljeno. I to je dobro. Zašto austrijska vlada to dozvoljava? Zašto Crkva to dopušta?” pita se Zuroff koji smatra da je službeno objašnjenje o ustaškom derneku na Bleiburgu kao crkvenoj manifestaciji “bullshit”.

“To je crkvena manifestacija kao što sam ja glavni rabin u zemlji Zulua”, ironičan je Zuroff i dodaje da nadležni namjerno ignoriraju ono što se događa na Bleiburgu. On poziva austrijski parlament da donese zakon koji bi zabranio ustaške simbole i svako veličanje fašizma.