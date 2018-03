LUDILO NA HRT-u Pozvali penzića, tek diplomiranog filozofa i studenta prava da blebeću o Istanbulskoj

Screenshot HRT



HRT se danas nadmašio u bizarnosti kada je riječ o novinarskoj obradi teme Istanbulske konvencije. U emisiji Dobar dan, Hrvatska koja se emitirala do 15 sati i koju je uredila Karolina Vidović Krišto, gosti su bili, kako ih je HRT predstavio, ''umirovljeni istraživački novinar'' Vladimir Lušić, ''tek diplomirani filozof'' Dino Dabro i ''budući pravnik'' Matko Gospodnetić. HRT je, dakle, pozvao tri muškarca - jednog umirovljenika, jednog studenta prava i jednog splitskog filozofa, koji hobistički pjeva u klapi - da raspravljaju o konvenciji čija je svrha zaštititi žene od nasilja.

To je bio tek početak freakshowa. Umirovljenik Lušić je u studio pozvan, prema riječima voditeljice Marine Medved Pulić, koja se kolosalno nije snalazila oko materije koju u emisiji obrađuje, jer je ''na društvenim mrežama ponudio zanimljivo rješenje i treći put za Istanbulsku konvenciju''. U prijevodu, penzić napisao post na Fejsu o Istanbulskoj konvenciji pa ga treba pozvati na javnu televiziju da o tome palamudi.



Umirovljenik je protiv referenduma jer je "protiv podjela"

Lušić je tako verbalno bauljao od toga da se ''u Hrvatskoj ne znaju dobro pisati zakoni'' do toga da su ''ljudi pali za suverenost'' i da treba ''zaštititi ljude''. Lušić je objašnjavao da se ''u traženju muškaraca i žena zaboravilo da smo svi ljudi'' te da ''nije ni za referendum ni protiv referenduma'' o IK, jer je on ''protiv podjela''. Voditeljica je dodala da bismo ''svi trebali biti protiv podjela''.

U studiju u Splitu su pak bili tek diplomirani filozof Dabro i student prava Gospodnetić, za koje ni uz najbolju volju nije jasno zašto su oni pozvani u emisiju na temu Istanbulske konvencije. Gospodnetić smatra da se IK treba ratificirati ''jer su žene u povijesti bile potlačene'' i jer je to ''međunarodni ugovor, pa bi bila veća učinkovitost, po mom mišljenju'', dok je Dabro naglasio da govori u svoje osobno ime te onda krenuo u osmominutni monolog u kojem je napričao sve i svašta.



Tek diplomirani filozof smatra da razumni ljudi ne mogu biti protiv IK, ali on je protiv

''Nitko zdravog razuma ne bi trebao biti protiv ove konvencije'', rekao je Dabro, a onda je krenuo objašnjavati zašto je on protiv, time sugerirajući da zdrav razum u njegovoj glavi ne stanuje. Dabro je govorio i da ''nasilje treba preventirati'', želeći zvučati pametno, iako se kaže ''prevenirati'', no najveća je provala bila kada je konstatirao da je ''Hrvatska po Ustavu demokratska država'' pa je slijedom toga zaključio da ''način kako je Konvencija donesena u sabor ima nedemokratske elemente''. Dotični očito pojma nema tko i kako može predlagati zakone u RH i da nema ništa nedemokratski kad vlada predloži neki zakon, pa i onaj o ratifikaciji IK.

Razbacivalo se i neprovjerenom informacijom od milijardu kuna, koliko bi navodno trebala koštati provedba IK, što je ispalila voditeljica, a Dabro se na to nadovezao posve blesavom tvrdnjom da ''Konvencija dolazi izvana'' pa ''predstavlja udar na suverenizam''. Pa i UN-ova Konvencija o ljudskim pravima i Ženevske konvencije dolaze izvana, kako bi rekao Dabro, pa ih se ne smatra ''udarom na suverenizam''.

Voditeljicu zanimalo što učiniti s eunusima u Pakistanu

''Postoje eunusi u Indiji i Pakistanu. Kako njih nazvati?'' pitala je u jednom trenutku voditeljica kad se već upalo u potpuni besmisao u raspravi oko toga postoji li rodna ideologija i što predstavlja, dok je umirovljenik Lušić pričao da mu je drago što dva mlada čovjeka pristojno razgovaraju. Svi su zajedno tražili ''zajedničko rješenje'', a u sve se najmanje miješao voditelj Mirko Fodor, koji je većinu emisije proveo tupo gledajući u prazno, a kad bi progovorio ispalio bi neku glupost. Umirovljenik Lušić je izjavio da je ''ovo bila plemenita ideja, ali je kontaminirana'', dok je voditeljica kimala glavom i kroz cijelu emisiju više puta, čini se nesvjesno, ispuštala neartikulirane zvukove koji su zvučali kao ''m-hm''.

Još jedan skandal u režiji urednice Karoline Vidović Krišto

Sve to je bilo trajalo nešto više od pola sata, kada je Fodor rekao da on više voli diktaturu od odlučivanja na referendumu te odlučio da ''kao diktator najavi vremensku prognozu''. To je bio pokušaj humora.

Današnje izdanje emisije Dobar dan, Hrvatska predstavlja najnovije profesionalno dno HRT-a, ponovno pod uredničkom palicom Karoline Vidović Krišto, inače poznate po tome da se u svojim nastupima na javnoj televiziji poziva na fake news portale poput InfoWarsa poznatog šarlatana i širitelja teorija zavjera Alexa Jonesa.

Zašto je HRT pozvao trojicu muškaraca koji o Istanbulskoj konvenciji nemaju pojma, niti se ikako bave tematikom nasilja nad ženama, da o njoj pričaju pola sata valjda je samo njima jasno, jer sve zajedno je bila nevjerojatna sramota.