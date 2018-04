Macron i Merkel žele predstaviti planove za reformu Europske unije

Foto:

NJEMAČKA kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron žele, unatoč mnogim različitim stajalištima, do sredine godine predstaviti zajednički plan za reformu Europske unije, priopćeno je tijekom posjeta francuskog predsjednika Njemačkoj u četvrtak u Berlinu.



„Ono što nam je potrebno su otvorene rasprave i na kraju i sposobnost za postizanje kompromisa“, rekla je Merkel nakon susreta s Macronom.



"Europa trenutno stoji na raskrsnici"



Merkel je naglasila kako Njemačka i Francuska u raspravu o budućnosti Europske unije „unose različite aspekte i stajališta“ ali da se, gledajući u cjelini, „može doći do dobrog rezultata“.



I Merkel i Macron su se složili da eurozona još uvijek nije dovoljno otporna na krize.



„Mi moramo dalje razvijati gospodarsku i monetarnu uniju“, rekla je Merkel. Kancelarka i francuski predsjednik su najavili da do EU samita u lipnju žele donijeti „zajedničke odluke“ koje se tiču reformi unutar Europske unije.



Francuski predsjednik je pritom naglasio kako Europa trenutno stoji na raskrsnici.



„Mi živimo u jednoj fazi europske avanture koja je stvarno jedinstvena. Zajednička suverenost Europe je kroz ratove i trgovinske sukobe stavljena na kušnju“, rekao je francuski predsjednik.Kao reformske teme o kojima bi se raspravljalo do lipnja navedeni su europska azilantska politika, zajednička vanjska politika te daljnji razvoj gospodarske i monetarne unije.Razlike između Berlina i Pariza su posebice vidljive kad je u pitanju produbljivanje zajedničke gospodarske i monetarne politike. Najviše otpora s njemačke strane dolazi upravo iz Merkeličine Unije CDU/CSU dok je drugi partner u koalicijskoj vladi, Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) po ovom pitanju bliži stavovima Macrona.Povjerenik Europske komisije za proračun Guenther Oettinger (CDU) pozvao je svoju stranku na kompromis glede monetarne politike.Merkel i Macron su izrazili zajedništvo glede predstojećih susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.I Macron i Merkel sljedećeg tjedna putuju u Washington gdje će u odvojenim susretima razgovarati s Trumpom o temama poput trgovinskog spora između SAD-a i EU-a te krize u Siriji.