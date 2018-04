Macron objasnio što je to sekularnost, može li ovo netko pokazati Crkvi i vladi?

Screenshot: Daily Mail

FRANCUSKI predsjednik Emmanuel Macron jučer je, tijekom svog posjeta SAD-u, održao tribinu (tzv. gradsku vijećnicu, kako je ovaj tip događaja poznat u Americi) na Sveučilištu George Washington u Washingtonu.



A tamo je, među ostalim, poručio studentima sljedeće: “Moja uloga nije reći vam u što da vjerujete. Moja uloga je da osiguram da budete u situaciji da budete slobodni odabrati vjerujete li u boga ili ne.”

My role is not to tell you what to believe in. My role is to be sure that you are in a situation to be free to decide if you want to believe in God or not. pic.twitter.com/nsmL8SbUMc