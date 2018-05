Macron: Putinu ne smijete pokazati slabost, on će to iskoristiti

Foto: Hina/EPA

FRANCUSKI predsjednik Emmanuel Macron boravi u četvrtak i petak u svojem prvom službenom posjetu Rusiji, u nadi da će pronaći zajednički jezik s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kada je riječ o osjetljivim pitanjima kao što su iranski nuklearni program i Sirija, unatoč razlikama u stajalištima između dviju zemalja.

Posjet se već dugo očekuje, a zbiva se godinu dana nakon njihova susreta u Versaillesu kojim se novi francuski predsjednik pozicionirao na međunarodnoj sceni.

Dvojica čelnika sastat će se u četvrtak pred kraj dana u veličanstvenoj Konstantinovoj palači, ljetnoj rezidenciji Petra Velikog dvadesetak kilometara udaljenoj od Sankt Peterburga. Taj golemi dvorac koji gleda na more bio je domaćin sastanka na vrhu skupine G20 2013. godine. S obzirom na novac koji je uložen u njezinu raskošnu obnovu, zdanje zovu i "Putinovom palačom".

Macron će u petak ujutro, u pratnji supruge Brigitte, odati počast žrtvama strašne opsade Lenjingrada tijekom Drugog svjetskog rata, prije susreta s predstavnicima civilnog društva.

Poslijepodne će sudjelovati na gospodarskom forumu

Poslijepodne je posvećeno 22. Gospodarskom forumu Sankt Peterburga, čiji je Macron počasni gost uz japanskog premijera Shinza Abea. Dvojica čelnika bit će u prvom planu zajedno s Putinom.

Kratak posjet Rusiji, koji ne obuhvaća posjet Moskvi, završit će u Marijinskom teatru 'hommageom' Mariusu Petipau, francuskom koreografu koji je većinu života proveo u Rusiji, 200 godina nakon njegova rođenja u Marseilleu 1818. godine.

Osim o bilateralnim odnosima, Macron i Putin razgovarat će o "aktualnim međunarodnim pitanjima, među kojima su iranski nuklearni sporazum, rješenje sirijskog pitanja i ukrajinska kriza", objavio je Kremlj.

Macron ima volju za "sadržajnim dijalogom (...) kako bi se utvrdile točke oko kojih postoji suglasje", objavila je Elizejska palača. "Činimo to otvorenih očiju, svjesni koliko je to teško."

Macron želi pomirbu Europe i Rusije

Nakon povlačenja SAD-a iz nuklearnog sporazuma s Iranom, dvojica čelnika izrazila su odlučnost da ga spase. Ali ne slažu se u pogledu strategije. Moskva, koja je bliska Iranu, traži da ostane nepromijenjen, dok Pariz želi nov "prošireni sporazum" koji će obuhvatiti kontrolu iranskih nuklearnih aktivnosti nakon 2025., njegov balistički program te ulogu u Siriji i Jemenu.

Macron želi pomiriti Europu s Rusijom nakon višegodišnjih napetosti zbog aneksije Krima, rata na istoku Ukrajine i nedavnog slučaja trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala u Velikoj Britaniji.

"Želim usidriti Rusiju uz Europu, a ne pustiti je da se zatvori u sebe", rekao je nedavno.

Potpisat će bilateralne sporazume

Tijekom posjeta bit će potpisani bilateralni sporazumi na području gospodarstva, obrazovanja, kulture i sporta.

"Poštujem ga. Poznajem ga. Svjestan sam svega", rekao je Macron govoreći o "snažnom i inteligentnom" ruskom kolegi za Fox News 22. travnja. "Mislim da predsjedniku Putinu nikada ne smijemo pokazati slabost. Kada ste slabi, on to koristi", dodao je.

U Moskvi, nakon što je Putin upravo započeo četvrti mandat, politička elita još čeka vidjeti što će točno Macron učiniti.

"On pokušava ponovno pozicionirati Francusku kao svjetsku silu. Ona to već dugo nije. Ako je ozbiljan, imat će o čemu razgovarati s Putinom. Ako se radi samo o riječima, Putin će to tada jako brzo shvatiti", rekao je Fjodor Lukianov, predsjednik ruskog Vijeća za vanjsku politiku i obranu.