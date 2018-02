Mađarska odbacuje belgijski ultimatum u vezi s migrantima

Foto: FAH

MAĐARSKA vlada odbacuje "ultimatum" o migrantima belgijskog premijera Charlesa Michela, rekao je u četvrtak u Bratislavi mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.



Michel je u intervjuu za belgijski portal Le Soir u subotu rekao da zemlje Višegradske skupine koje "odbijaju biti solidarne (s ostatkom EU-a) dobivaju ultimatum".



Ako se ne postigne konsenzus o tom pitanju na razini Europskog vijeća do lipnja ove godine, odluka će biti donesena jednostavnom većinom, rekao je.



Mađarska nikada nije bila zemlja imigranata niti to namjerava postati, rekao je Szijjarto novinarima u Bratislavi, nakon sastanka s državnim tajnikom u ministarstvu vanjskih poslova Ivanom Korčokom.



Michelov "ultimatum" je "prisila" i Mađarska pred time neće nikada popustiti, rekao je.



Ocijenio je da je Michelova izjava "šokantna" jer "potpuno zanemaruje mišljenja nekih zemalja članica", rekao je. "To smatramo neprihvatljivim i odbijamo."



Istaknuo je da je Višegradska skupina zabrinuta zbog 27 terorističkih napada koje su počinili ljudi migrantskog podrijetla u Europi zadnje vrijeme i područja u nekim europskim gradovima u koja se ne može ući.Korčok je rekao da Višegradska skupina ne bi trebala ponovno dopustiti da bude preglasana u vezi s tim pitanjem.Govoreći o energetskoj sigurnosti Szijjarto je obavijestio Korčoka o mađarsko-rumunjskom sporazumu o ispunjenju tehničkih uvjeta za izvoz plina u Mađarsku do 2020. Plin će Mađarskoj biti dostupan od 2022., rekao je.Dodao je da će Mađarska početi izgradnju plinovoda između mađarskog distribucijskog čvorišta i mađarsko-slovačkog interkonektora. Plinovod dug 100 kilometara bit će zadnji dio "energetskog koridora sjever-jug" i omogućiti Slovačkoj kupnju plina iz Rumunjske, rekao je.Napomenuo je da Mađarska sada uvozi 8,5 milijarda prostornih metara plina na godinu iz Rusije, a maksimalni godišnji kapacitet nove linije bit će 4,4 milijarde.