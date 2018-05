Madrid nastavlja upravljati Katalonijom

Foto: Getty

ŠPANJOLSKA vlada nastavit će direktno upravljati Katalonijom nakon što su u novu vladu te pokrajine na obali Sredozemnog mora imenovani ministri koji se pod optužbom za pobunu protiv Španjolske nalaze u pritvoru ili inozemstvu, tvrde španjolske novine El Mundo i El Pais pozivajući se na izvore u vladi.

Danas bi španjolski premijer Mariano Rajoy trebao potpisati imenovanje novih katalonskih ministara, no čini se da to neće učiniti, čime će Madrid i nakon sedam mjeseci nastaviti upravljati pokrajinom sa 7,5 milijuna stanovnika.

Novoizabrani predsjednik vlade Katalonije, Quim Torra, u subotu je potpisao imenovanje 13 novih ministara, a među njima su Jordi Turull te Josep Rull, pritvoreni pored Madrida, i Antoni Comin te Lluis Puig i Gordi koje je prošli tjedan belgijsko pravosuđe odbilo izručiti Španjolskoj.





Optuženi za pobunu

Svi oni su optuženi za pobunu nakon što je 1. listopada organiziran referendum o nezavisnosti Katalonije suprotno odluci španjolskog Ustavnog suda te nakon što je 27. listopada u regionalnom parlamentu u Barceloni izglasano uspostavljanje republike Katalonije. Bivši predsjednik vlade Carles Puigdemont nalazi se u Njemačkoj gdje čeka odluku o izručenju.

Imenovanje novih ministara uslijedilo je nakon što je Torra prije tjedan dana imenovan novim predsjednikom katalonske vlade. Novine El Mundo i El Pais pišu jučer kako je Rajoy kontaktirao oporbene lidere koji dijele istu poziciju prema katalonskom pitanju, Pedra Sancheza iz Španjolske socijalističke radničke stranke (PSOE) i Alberta Riveru iz stranke centra Građani, te im je rekao kako neće potpisati imenovanje nove vlade u Kataloniji.

U Kataloniji očekuju objavljivanje službenog dokumenta

Vladin ured za odnose s javnošću potvrdio je kako je Rajoy kontaktirao Sancheza i Riveru, no nije priopćio hoće li izvanredne mjere ostati na snazi nakon ponedjeljka.

"Ne mogu zamisliti da španjolska vlada neće poštovati zakon", rekao je u nedjelju Torra novinarima u jednom malom mjestu pored Barcelone. "Mi očekujemo u ponedjeljak objavljivanje službenog državnog dokumenta s navedenom vladom i ministrima", dodao je.

Katalonija je dobila vladu pet i pol mjeseci nakon prijevremenih parlamentarnih izbora koje je sazvala španjolska vlada, no ako danas ne bude potvrđena, nastavit će se neizvjesnost. Od kada je smijenio prošlu vladu, Madrid gotovo sedam mjeseci direktno upravlja Katalonijom.

Torra želi dijalog sa španjolskom vladom

Torra, izabran uz potporu Puigdemonta, poručio je kako želi dijalog sa španjolskom vladom i vladajućom Narodnom strankom desnog centra premijera Mariana Rajoya. Time je zatražio ukidanje privremenog direktnog upravljanja iz Madrida.

Glasnogovornik španjolske vlade i njen ministar kulture, Inigo Mendez de Vigo, rekao je u petak na konferenciji za medije da će vlada reagirati imenuje li Torra pritvorene katalonske dužnosnike.

„U slučaju da netko od pritvorenih bude predložen za katalonskog ministra, sudac će biti taj koji se treba očitovati, no to se već dogodilo kada su videovezom htjeli imenovati jednog kandidata što nije bilo moguće“, rekao je Mendez de Vigo. „Ni jedan ministar ne može obnašati funkcije ako se nalazi u zatvoru, to nalaže zdrav razum“, dodao je.

Smatra kako se radi o provokaciji

Zastupnik Narodne stranke u katalonskom parlamentu, Xavier Garcia Albiol, rekao je u subotu kako je imenovanje navedenih ministara ”provokacija” i “inzistiranje na svađi“. Naveo je kako je uvjeren da će španjolska vlada „dati adekvatan odgovor na taj izazov“.

Turull i Rull, predloženi za ministre, poručili su preko Twittera kako prihvaćaju imenovanje u cilju "daljnjeg služenja svim Kataloncima". Slično je poručio i Comin iz Bruxellesa.

Puigdemont je na društvenim mrežama naveo da je riječ o „modernoj vladi za modernu zemlju, u službi modernog društva, otvorenog i europskog". „Čestitam novoj vladi“, naglasio je.