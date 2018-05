Majka u Velikoj Britaniji osuđena zbog prisile kćeri na udaju

Foto: Hina

MAJKA koja je na prijevaru svoju kćer odvela u Pakistan kako bi je udala za starijeg muškarca, zatvorena je na 4,5 godina, postavši tako prva osoba u Engleskoj osuđena zbog prisile na brak.



Ta je presuda prekretnica, šalje snažnu poruku obiteljima koje planiraju prisiljavati kćeri na udaju i ohrabrit će djevojke da dignu glas, rekli su aktivisti za ljudska prava.



Porota na birmingenskom sudu čula je da su djevojku zaručili za 16 godina starijeg muškarca tijekom posjeta Pakistanu kad je imala 13 godina.



Odvedena na pobačaj



Muškarac je tada s njom imao seksualni odnos, a nakon toga su djevojčicu u Velikoj Britaniji odveli na pobačaj.



Majka, koja iz pravnih razloga nije imenovana, odvela je ponovno djevojku u Pakistan 2016. pod izlikom da je vodi na praznike, no kad su stigli, rekli su joj da će je udati.



Kad se djevojka usprotivila, majka ju je napala i zaprijetila da će joj spaliti putovnicu, čulo se na sudu.



Na dan vjenčanja, nedugo nakon njezina 18. rođendana, obavljen je islamski obred i djevojka se trebala potpisati na potvrdu da je vjenčanje obavljeno.



Kad je sudac Visokog suda u Velikoj Britaniji naredio da se djevojka vrati iz Pakistana, majka joj je zaprijetila crnom magijom bude li ikome rekla što se dogodilo, rekli su tužitelji.



Velika Britanija zabranila je prisilne brakove 2014. Najteža kazna za to je sedam godina zatvora.



Zatvorena zbog krivokletstva



Djevojčina majka u dobi od 40-ak godina dobila je dvije zatvorske kazne, od 3,5 godina zbog obmanjivanja u svrhu napuštanja Velike Britanije radi udaje i zbog prisiljavanja na brak.



Zatvorena je na godinu dana zbog krivokletstva na sudu.



Dobrotvorna udruga Karma Nirvana, koje podržava žrtve prisilnih brakova, pozdravilo je presudu kao "vrlo značajnu".



"Ona predstavlja veliki presedan", rekla je Natasha Rattu, odvjetnica te udruge. "Ako nikoga ne procesuirate po zakonu, to neće ni na koji način imati preventivni učinak".



Vladin odjel koji se bavi problemom prisilnih brakova primio je izvješća o gotovo 2000 mogućih slučajeva prošle godine, među kojima mnogi uključuju djevojčice i djevojke južnoazijskoga podrijetla.



No aktivisti kažu da su te brojke samo vrh ledenog brijega.