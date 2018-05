Mandatar talijanske vlade počeo sastavljati svoj tim

Foto: Hina/EPA



GIUSEPPE CONTE, mandatar za sastavljanje iduće talijanske vlade, počeo je danas oko podneva niz konzultacija radi izbora svoje ekipe o kojoj Pokret 5 zvijezda (M5S, protusistemski) i Liga (krajnja desnica) vode teške pregovore.



Conte će do večeri razgovarati s predstavnicima svih stranaka zastupljenih u parlamentu, završavajući s Ligom i M5S-om.



Talijanski mediji pišu da bi u petak mogao podastrijeti listu predsjedniku Sergiju Mattarelli, koji jedini ima ovlast imenovati ministre. Ekipa će zatim prisegnuti prije nego što se idućeg tjedna predstavi u dvama domovima parlamenta kako bi dobila njihovo povjerenje.



Mattarella je u srijedu imenovao tog 53-godišnjeg odvjetnika i profesora prava, neiskusnog u politici, o kojemu su se M5S i Liga dogovorili jer nijedna strana nije htjela da to mjesto zauzme istaknuta osoba one druge strane.

Špekulira se o ministrima



Glasila pišu da će Matteo Salvini, čelnik Lige, biti ministar unutarnjih poslova, a Luigi Di Maio, čelnik M5S-a, vodit će veliko Ministarstvo za gospodarski razvoj.



Najviše je spora oko Paola Savone, bivšeg ministra (1993.-1994.) kojemu je 81 godina i kojeg Liga želi za ministra gospodarstva. Iskusan je financijski stručnjak, vrlo kritičan prema euru i smjeru u kojemu ide EU.



Conte je nakon dvosatnog razgovora s Mattarellom u petak ipak rekao da je spreman za "dijalog" s europskim ustanovama. "Svjestan sam da moramo potvrditi mjesto Italije u Europi i svijetu", rekao je u istupu na koji ga je, misle brojni komentatori u Italiji, naveo predsjednik.



Napose je obećao provoditi zajednički program koji je izrazito protiv mjera štednje i usmjeren na sigurnost, a o kojemu su se dogovorili M5S i Liga.