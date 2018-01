Marić: Građani će plaćati manji porez kod kupnje auta

Foto: Hina/Youtube

MINISTAR financija Zdravko Marić na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade ustvrdio je da novi obračun poreza na motorna vozila donosi manji porezni teret pri kupnji novih vozila te očekuje da će on imati "efekt na odluke građana".



Vlada je, naime, donijela Uredbu o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila, prema kojoj se od oporezivanja po vrijednosnom kriteriju u cijelosti izuzimaju nova vozila čija je prodajna cijena s PDV-om niža od 150 tisuća kuna, što predstavlja dvije trećine svih novih prodanih vozila.



Smanjenje poreznog opterećenja



Uredba definira da se od oporezivanja po vrijednosnom kriteriju u cijelosti izuzimaju vozila čija je prodajna cijena s PDV-om niža od 150 tisuća kuna, dok će veći naglasak biti na emisiji ugljičnoga dioksida (CO2) kao kriteriju za oporezivanje.



Za vozila čija je cijena od 150.000 do 200.000 kuna vrijednosna naknada utvrđuje se u iznosu od 2000 kuna, od 200.000 do 250.000 kuna ta naknada iznosi 4500 kuna, dok za vozila skuplja od 600.000 kuna iznosi 60.000 kuna.



Ministar financija Zdravko Marić očekuje ukupno smanjenje poreznog opterećenja za 350 milijuna kuna, a smanjeni proračunski prihod po njegovim bi riječima trebao biti nadoknađen življom gospodarskom aktivnošću u segmentu prodaje vozila.



Marić je istaknuo kako danas donesena uredba donosi povoljniji porezni tretman motornih vozila s novijom i ekološki prihvatljivijom tehnologijom, jer veći naglasak stavlja na emisiju CO2 kao kriterija za oporezivanje.



"Efekt na odluke građana"



Sadašnji omjer u prihodima od posebnog poreza na motorna vozila iznosi 53 naprema 47 posto u korist vrijednosne prema CO2 komponenti, a nova uredba bi taj omjer trebala promijeniti na 68 naprema 32 posto u korist CO2 komponente.



Marić očekuje da će novi obračun poreza imati "efekt na odluke građana" prilikom kupnje automobila.





Ističe i da nova uredba ispravlja anomaliju kod naplate vrijednosne komponente posebnog poreza na motorna vozila, odnosno "izglađuje" skokove među razredima naplate. Do sada je, primjerice, porez na automobil od 150 do 200 tisuća kuna obračunavan po stopi od 4 posto, a sada će stopa od pet posto na automobile cijene između 150 i 200 tisuća kuna biti obračunata na razliku između cijene automobila i nižega poreznog razreda, uz osnovnu naknadu od 2000 kuna.Recimo, ako automobil košta 175 tisuća kuna, uz osnovnu naknadu od 2000 kuna kupac plaća vrijednosnu komponentu poreza od 5 posto na iznos od 25.000 kuna, jer niži porezni razred završava na 150.000 kuna. Do sada je vrijednosna komponenta obračunavana na ukupni iznos i to po stopi od 4 posto.Ministar financija iznio je i nekoliko primjera smanjenja posebnog poreza na motorna vozila, primjenom nove uredbe.Kod benzinaca tako bi porez za Fiat 500 (Lounge Convertible), čija je cijena 111.549 kuna trebao pasti s dosadašnjih 5686 na 3455 kuna ili 39,2 posto, a za Škodu Octaviju (Style 1,4 TSI) koja košta 160.669 kuna pao bi s 11.547 na 7653 kune, odnosno 33,7 posto. Porez na hibridnu Toyotu Auris (TS 1,8 Style) past će 58,5 posto i to sa 6695 na 2775 kuna.Kod dizelaša, primjerice za Citroen C4 (Picasso Intensive) pada 45,8 posto, na 8857 kuna, Ford Focus (MCA Titanium 2.0 TDCI) 33,1 posto, na 7639 kuna, Mazdu 3 (CD150 Challenge) 35,3 posto, na 7075 kuna, Škodu Octaviju (Style 1.6 TDI) 35,5 posto, na 7119 kuna, a za VW Golf (TDI DSG Comfortline) 44,3 posto, na 9276 kuna.Marić je najavio kako bi uredba, čije se objavljivanje u Narodnim novinama očekuje danas a stupanje na snagu sutra, trebala dinamizirati tržište i potaknuti obnovu voznoga parka, a uz to pridonijeti zaštiti okoliša i povećati sigurnost cestovnog prometa."Trgovci su sigurno spremni i možemo ubrzo očekivati utjecaj (uredbe) na cjenike automobila", rekao je Marić.On je podsjetio i na ostale primjene u sustavu oporezivanja automobila, odnosno da se od Nove godine godišnji porez na cestovna motorna vozila plaća prilikom registracije u stanicama za tehnički pregled, a do tada se taj porez plaćao na temelju rješenja Porezne uprave koje su vlasnici automobila dobivali poštom.Osim toga, rekao je Marić, od 1. siječnja poduzetnicima u sustavu PDV-a omogućen je povrat 50 posto pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz do vrijednosti od 400.000 kuna, a od toga dana kod prijenosa vlasništva rabljenih vozila ukinut je porez na stjecanje rabljenih vozila i zamijenjen plaćanjem upravne pristojbe bez potrebe ovjere ugovora kod javnog bilježnika.