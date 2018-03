Marine Le Pen želi preimenovati svoju stranku, nada se da će postati partner u vladi

Foto: FAH

ZBOGOM Nacionalnoj fronti: Marine Le Pen je u nedjelju predložila da se ta francuska stranka krajnje desnice preimenuje u "Nacionalni zbor" u nadi da će postati partner u vladi.



"Želim da se obnova zbog koje ste me izabrali sada privede kraju, to je preduvjet našeg uspjeha", izjavila je ona u govoru na zatvaranju 16. kongresa njezine stranke u Lilleu. O prihvaćanju novog imena dopisno će glasovati članovi stranke, a rezultat će se znati za najmanje šest tjedana.



Le Pen računa na taj način nastaviti misiju vraćanja ugleda toj stranki pokrenutu otkad joj je ona na čelu - od 2011.



U nedjelju je ponovno izabrana jednoglasno (bila je jedini kandidat) za treći mandat na kongresu. Pristaše su glasovale i u korist ukidanja naslova "počasnog predsjednika" bivšem šefu Nacionalne fronte Jean-Marie Le Penu, ocu Marine Le Pen. On odsad nema više nikakve veze sa strankom koju je osnovao 1972.



Jean-Marie Le Pen je vodio stranku 39 godina, od 1972. do 2011., a izbacila ga je 2015. vlastita kći. To je protjerivanje izazvalo dugu sudsku bitku između njih dvoje.Le Pen, koji je objavio svoje memoare desetak dana prije kongresa, napokon je odustao od dolaska na kongres. Subotu je proveo u pisanju posveta na svoju knjigu u jednoj pariškoj knjižari.U završnom govoru ta se nekadašnja 49-godišnja odvjetnica pokušala nametnuti kao prvi oponent predsjedniku Emmanuelu Macronu.U nedjelju je ispitivanje mnijenja za dnevnik Journal du Dimanche pokazalo da samo 39 posto Francuza želi kandidaturu Le Pen na sljedećim predsjedničkim izborima, što je pad od dva postotna poena u odnosu na rujan 2017., nasuprot 61 posto koji je ne žele.