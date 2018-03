Markićki smeta što dječaci plešu, a djevojčice viču. Poslala je ogorčeno pismo Plenkoviću

Foto: Hina, Index

UDRUGA U ime obitelji poslala jučer premijeru Andreju Plenkoviću primjerak novina The New York Times od prošle nedjelje 25.3., priopćili su iz te udruge. Uz novine su Plenkoviću poslali i Markićkino pismo u kojem je napisala da je to uskrsni dar Plenkoviću i ponovno ga žestoko napala zbog ratifikacije Istanbulske konvencije.

"Jeste li dobili mandat da eksperimentirate s djecom"

U pismu je Markić premijeru poručila da u The New York Timesu može pročitati drugi članak pod naslovom “In Sweden, Preschools Teach Boys to Dance and Girls to Yell“ (“U Švedskoj u vrtićima dječake podučavaju da plešu, a djevojčice da viču“).

Markićkino pismo prenosimo u cijelosti.

"Poštovani gospodine Plenkoviću,

slobodni smo Vam dostaviti primjerak The New York Timesa od nedjelje 25.3.2018. kao uskršnji poklon udruge U ime obitelji.



S obzirom na Vaše tvrdnje u javnosti kako su primjeri “preodgajanja djece” kroz obrazovni sustav “izmišljotine” ili “neistine kojima se plaši građane”, preporučamo da pročitate članak In Sweden, Preschools Teach Boys to Dance, and Girls to Yell u kojem se opisuje “rodno neutralne” vrtiće te daju primjeri zakonski obveznog uvođenja rodne ideologije, koncepta roda odvojenog od spola, u švedske škole i vrtiće.



Nadamo se da će Vas The New York Times uvjeriti kako nametanje rodne ideologije djeci kroz obrazovni sustav država koje su ratificirale Istanbulsku konvenciju nije, kako ste izjavljivali, “izmišljotina” ili “neistina kojom se plaši ljude”.



Dakle, nije pitanje događaju li se eksperimenti s djecom opisani, između ostalog, u The NYT-u. Pitanje je - jeste li Vi stvarno dobili mandat da ratifikacijom Istanbulske konvencije uvodite ovaj novi oblik indoktrinacije u obrazovni sustav RH.", stoji u pismu Željke Markić.

Markićkin rat s Plenkovićem

Što je tako loše u tome da dječaci nauče i plesati, a djevojčice vikati nije posve jasno.

Podsjetimo, Markićka je Plenkovića prije nekoliko dana napala kao nikada prije.

"Vezano za ratifikaciju, predsjednik HDZ-a predvodi SDP i uz pomoć lijevo-liberalnih udruga 'pokorava' dužnosnike, članove, ministre i zastupnike HDZ-a kako bi mnoge od njih natjerao da idu protiv svojih uvjerenja. I dok su premijeru usta puna borbe protiv zlostavljanja cijela javnost ga gleda kako ponižava i zastrašuje ljude mjestima na listama ili kako prisiljava generala koji je branio Hrvatsku dok se premijer liječio od anemije, da ide protiv svojih uvjerenja. Nasilje nad savjestima i vrijednostima u ime borbe protiv nasilja. Jadno", poručila je između ostalog.