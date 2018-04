Markićkin portal i katolibanski mediji se natjecali tko će gnjusnije opisati čovjeka s križem

Foto: Patrik Macek/Pixsell

"ONI koji se pitaju 'koliko se škola i vrtića moglo sagraditi tim novcem' zapravo žele reći 'koliko se antifa, gay, Sarnavkinih i sličnih udruga moglo financirati tim novcem'. A cinično je da frazu o školama i vrtićima najčešće izgovaraju oni kojima su obitelj i djeca – a time i potreba za školom i vrtićem – samo misaona imenica", tim je riječima portal udruge U ime obitelji Narod popratio 200 kilometara dug hod Saše Pavlića od Rijeke do Zagreba s križem na leđima.

Gnjusne podjele



Naime, mediji ekstremne desnice, glasni u promoviranju, kako sami kažu, kršćanskih vrijednosti, potpuno su ignorirali priču čovjeka koji je nosio križ samo da bi skrenuo pozornost javnosti da država ima tri milijarde kuna za polovne borbene avione, a nema novca za lijekove teško bolesnoj djeci. No unatoč plemenitoj namjeri ukazivanja na problem bolesne djece za koju nema novca i religioznim motivima, izostala je podrška onih koji svakodnevnog pozivaju na prosvjede protiv Istanbulske konvenciju za koju smatraju da napada - kršćanske vrijednosti.

Narod.hr primjerice danas nije posvetio ni retka čovjeku s križem, braniteljski portali i portali koji se bavi vjerom također su ignorirali cijelu priču. Izuzetak je predstavljao tek izvještaj pro-hadezeovskog portala Direktno koji je donijelo priču o Pavliću koji je danas stigao ispred Markova trga i primljen je u zgradu vlade. No činjenica da ga je primio šef HDZ-a valjda je bila kod njih i presudna.

No zašto je došlo do ovakve podjele? Odgovor na to gnjusno pitanje u još gnjusnijem članku dao je ekstremistički portal Dnevno.hr.

Perfidni ciljevi?





"Da je netko prije samo tjedan dana rekao kako će Maja Sever, lijevi mediji, Radnička fronta, Antife i NGO-ovi biti na strani križa i religije, mislili bismo da se netko grubo šali. I da će kontroverzni riječki aktivist Marin Miočić Stošić postati vjernik nakon svih silnih performansa i suradnje s Obersnelom, teško bismo u tako što povjerovali. Kako se čitava stvar misli sprovesti i kako točno prebaciti budžet Ministarstva obrane u Ministarstvo zdravlja i što bi se dogodilo s ugovorom s NATO-om u tom trenutku – nitko nije odgovorio, ni mediji, ni aktivisti ni brojni analitičari koji situaciju koriste za populističku samopromociju", stoji u članku kojeg je objavilo dnevno.hr s naslovom: Kako je križ postao simbol ljevice: Maja Sever, Antife i NGO-ovi preko noći postali veliki vjernici.Naime, autor s radikalno-redikuloznog portala dnevno.hr smatra kako je Pavlić samo iskorišten za "perfidne ciljeve", no prenijeli su danas Hinine članke o dolasku čovjeka s križem u Zagreb.