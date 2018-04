Markićku pitali zašto prosvjeduju pred crkvom fratra pedofila

Foto: Hina



UOČI prosvjeda protiv Istanbulske konvencije novinarima je kratku izjavu dala Željka Markić.

"Situacija u kojoj Plenković zastupa SDP-ove birače, to nije prava demokratska situacija, to je obrnuto. Ja očekujem da političari u hrvatskoj počnu slušati što im građani poručuju.To nije samo Istanbulska konvencija, to je cijeli niz situacija. Ovo je jedan širi problem, on je vezan za ekonomske dealove između HDZ-a i HNS-a, iseljavanja mladih, nekažnjavanja, ovo je jedan širi problem", rekla je Markić.



Poručila je da je njoj važno da građani izražavaju ono što oni žele.

Ne zna što će biti ako Konvencija bude usvojena





"Ljudi neće prestati odlaziti iz Hrvatske ako se ne pokrenu. Ovdje kažu da nisu zadovoljni", rekla je i odgovorila što će biti ako Konvencija bude usvojena."To ćemo vidjeti ako do toga dođe, ali dajmo prvo ovdje ljudima priliku", rekla je.Upitana jesu li dobro odabrali mjesto prosvjeda s obzirom na nedavni skandal koji je izbio u crkvi sv. Frane, pri čemu je novinarka mislila na pedofilske optužbe, Markić je odgovorila protupitanjem."Pa recite mi onda na kojem bi se mjestu u Hrvatskoj mogao održati prosvjed? Ja mislim da je ovo jedno prekrasno mjesto", odgovorila je Markić.