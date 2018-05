MASAKR U POJASU GAZE Izraelci pobili 55 ljudi, više od 2700 ozlijeđenih. Što će biti sutra?

Foto: Getty

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanyahu i Bijela kuća su danas rekli da je Hamas odgovoran za uporabu sile u Pojasu Gaze, gdje je u izraelskoj paljbi poginulo 55, a ranjeno 2700 Palestinaca.

"Svaka zemlja je obvezna braniti svoj teritorij", napisao je Netanyahu na Twitteru. "Teroristička organizacija Hamas obznanjuje da namjerava uništiti Izrael i u tu svrhu šalje tisuće ljudi da probiju granicu", rekao je i dodao da će Izrael nastaviti odlučno djelovati da ih u tome spriječi.

Bijela kuća okrivila Hamas

Bijela kuća je Hamas proglasila odgovornim za smrt 55 Palestinaca koje je ubila izraelska vojska u Pojasu Gaze tijekom prosvjeda zbog preseljenja američkog veleposlanstva u Jeruzalem.

"Odgovornost za te tragične smrti u potpunosti leži na Hamasu", upozorio je Raj Shah, zamjenik glasnogovornika američke vlade. Bijela kuća se prvi puta oglasila o tim nasiljima u kojima je stradalo "osmero djece mlađe od 16 godina", prema podacima palestinskog veleposlanika u UN-u.

"Hamas namjerno i cinično izaziva taj izraelski odgovor", objasnio je Raj Shah na konferenciji za novinare i dodao da je islamistički pokret "organizacija koja se bavi ciničnim aktivnostima koje su izazvale te smrti".

SAD danas preselila veleposlanstvo iz Tel Aviva u Jeruzalem

Podsjetimo, SAD je danas službeno otvorio novo veleposlanstvo u Jeruzalemu, priznajući tako taj grad za izraelsku prijestolnicu.

Trumpova Bijela kuća smatra da će priznanje Jeruzalema otvoriti prostor za realističnije pregovore jer će dati Izraelu mogućnost da pregovara s pozicije snage, a onda i da pristane na ustupke i konačno sklopi mir s Palestinom.

"Ovo je velik dan. Velik dan za Jeruzalem. Velik dan za državu Izrael. Dan koji će biti upisan u naše nacionalno sjećanje budućih naraštaja", rekao je tim povodom izraelski premijer Benjamin Netanyahu. "U Jeruzalemu smo i ovdje smo da bi tu i ostali", dodao je. Netanyahu je završio govor nazivajući Jeruzalem "vječnom i nedjeljivom izraelskom prijestolnicom".

Palestinci masovno prosvjedovali

Palestinci su zbog tog čina masovno prosvjedovali na granici s Izraelom, a izraelska vojska odgovorila je otvorivši vatru na njih. Glavna kritika koju Palestinci, ali i mnogi drugi diljem svijeta, upućuju Washingtonu, ta je da se ovim odrekao svoje deklarativne uloge poštenog i neutralnog posrednika u višedesetljetnom teritorijalnom sporu između Izraelaca i Palestinaca.

SAD se, drugim riječima, s Trumpom čvrsto postavio na stranu Izraela, prihvaćajući njihovo svojatanje cijelog Jeruzalema kao "nedjeljive i vječne" prijestolnice židovske države, čime je neutralno rješenje o Jeruzalemu kao zajedničkoj prijestolnici Palestinaca i Izraelaca praktički skinuto sa stola.

Hamas Trumpu poručio da je otvorio "vrata pakla"

Islamistička organizacija Hamas, koja je na vlasti u Pojasu Gaze, u prosincu je poručila Trumpu da je "otvorio vrata pakla". Mnogo alarmantnije za Washington je, međutim, to što je golem dio međunarodne zajednice ili glasao protiv Trumpove odluke ili ostao suzdržan u Glavnoj skupštini UN-a.

Samo devet zemalja članica glasalo je protiv rezolucije kojom se tražilo da SAD povuče svoju odluku, uglavnom mikro-državice poput Maršalovih otoka i Naurua.

Današnji prosvjedi odnijeli najviše života od 2014. godine

Izraelska vojska je danas priopćila je da na "10.000 nasilnih prosvjednika odgovarila vatrom i sredstvima za rastjerivanje ljudi, djelujući u skladu s operativnim procedurama". Vojska je udvostručila svoje snage u strahu da bi prosvjednici mogli probiti ogradu na granici.

Nedugo nakon toga, počela su stizati izvješća o poginulima i ranjenima. Prema posljednjim podacima, poginulo je 55, a ranjeno je više od 2.700 Palestinaca. Među poginulima su i djeca mlađa od 16 godina.

Napade osudila međunarodna zajednica

Amnesty International pozvao je u poslijepodnevnim satima na prekid sukoba i javio kako među ozlijeđenima ima i djece te maloljetnika. Poručili su kako se radi o kršenju međunarodnog prava.

Ministarstvo vanjskih poslova Egipta osudilo je napade izraelske vojske. "Egipat odbija upotrebu sile protiv mirnih prosvjednika", poručili su i upozorili na negativne posljedice ovakve eskalacije sukoba.

Francuska je osudila otvaranje veleposlanstva SAD-a

Francuska je osudila otvaranje veleposlanstva SAD-a u Jeruzalemu, priopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova te zemlje. "Odluka o preseljenju veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem u suprotnosti je s međunarodnim pravom, pogotovo s rezolucijama Vijeća sigurnosti i Opće skupštine UN-a", navodi se u priopćenju.

Ministarstvo je pozvalo "sve aktere da pokažu odgovornost i spriječe nove sukobe". "Potrebno je pod hitno stvoriti uvjete u kojima će se naći političko rješenje u regiji koja je već pod velikim napetostima", dodaje se u priopćenju.

Istodobno, palestinske vlasti pozvale su na "hitnu međunarodnu intervenciju" kako bi se zaustavio "strašan pokolj koji čine izraelske okupacijske snage protiv Palestinaca", izjavio je glasnogovornik vlade Youssef Mahmoud. Mahmoud je pozvao muslimanske i "prijateljske" vlade da "iskoriste svoj utjecaj kako bi zaustavili krvoproliće koje se posljednjih tjedana događa zbog izraelske okupacije".

Napadi osuđeni od strane UN-a

Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Zeid Raad Al Hussein osudio je današnja događanja nazvavši to "šokantnim nasiljem na granici između Izraela i Gaze" te dodao kako bi trebalo prozvati one koji su "odgovorni za stravična kršenja ljudskih prava". Smatra i da je potrebno osigurati pravdu za sve žrtve.

Arapska liga osudila je otvaranje veleposlanstva kao "sramotno". "Sramotno je vidjeti da se neke zemlje pridružuju SAD-u i Jeruzalemu u proslavi premještanja veleposlanstva u okupirani Jeruzalem, u očitom kršenju međunarodnog prava i rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a", rekao je šef Arapske lige Abdul Gheit. "Današnja smrt palestinskih mučenika od ruku izraelskih okupatora zvono je na uzbunu" državama koje zauzimaju "nemoralna i ilegalna stajališta", dodao je.

Na suzdržavanje od nasilja pozvala je i Njemačka

Njemačko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na suzdržanost u najnovijem sukobu Izraelaca i Palestinaca zbog preseljenja američkog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, izvijestio je dpa. Otvaranje veleposlanstva ne smije biti izgovor za nasilje, rekla je u Berlinu glasnogovornica ministarstva.

"Pozivamo sve da na dan kao što je ovaj ne zlorabe pravo na mirno izražavanje mišljenja", rekla je. Izrael se u svojim zaštitnim mjerama mora voditi načelom proporcionalnosti, dodala je.

Europska unija je pozvala sve strane na "najveću moguću suzdržanost". "Deseci Palestinaca, među njima i djeca, ubijeni su a stotine su ranjene u izraelskoj vatri na masovnim prosvjedima koji još traju na granici u Gazi. Pozivamo sve strane da budu što suzdržanije kako bi se spriječile nove ljudske žrtve", priopćila je visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Federica Mogherini.

U Istanbulu održani prosvjedi

Turska je danas ocijenila da Sjedinjene Države nose dio odgovornosti za pokolj u Gazi. "Američka administracija je odgovorna za pokolj koliko i Izrael", rekao je glasnogovornik turske vlade Bekir Bozdag na Twitteru.

Tijekom poslijepodnevnih sati na ulicama Istanbula protiv nasilja na granici Izraela i Gaze, ali i protiv preseljenja američkog veleposlanstva, prosvjedovale su tisuće Turaka.

