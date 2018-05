MASAKR ZBOG VELEPOSLANSTVA U JERUZALEMU Ubijena 52 Palestinca, 2400 ozlijeđenih

Foto: Getty Images, Video: Youtube/Euronews

SAD je danas službeno otvorio novo veleposlanstvo u Jeruzalemu, priznajući tako taj grad za izraelsku prijestolnicu. Palestinci su zbog tog čina masovno prosvjedovali na granici s Izraelom, a izraelska vojska odgovorila je otvorivši vatru na njih.

Otvaranjem veleposlanstva se ostvarilo najspornije vanjskopolitičko obećanje predsjednika Donalda Trumpa, unatoč međunarodnom protivljenju i palestinskom gnjevu. Na svečanosti otvaranja veleposlanstva, izraelski premijer Benjamin Netanyahu zahvalio je Trumpu "na hrabrosti da ispuni svoja obećanja".

Palestinci, pak, sutra obilježavaju Nakbu (arapski: katastrofa) jer su prije 70 godina stotine tisuća pripadnika ovog naroda izbjegle ili protjerane iz svojih domova u današnjem Izraelu.

TIJEK DOGAĐAJA PRATITE NA INDEXU



20:20 Glavni tajnik UN-a je Antonio Guterres izjavio je da je "duboko uznemiren" zbog nasilja koja se dogodilo na granici Gaze i Izraela.



U službenoj izjavi navodi kako je duboko uznemiren zbog velike eskalacije nasilja na okupiranom palestinskom teritoriju kao i zbog velikog broja ubijenih i ozlijeđenih Palestinaca. "Izraelske sigurnosne snage moraju se maksimalno suzdržavati u korištenju otvorene vatre. Hamas i vođe prosvjeda imaju odgovornost spriječiti daljnje provokacije i nasilje. Uz velike napetosti i prosvjede, koji se očekuju u narednim danima, neophodna je krajnja suzdržanost kako bi se izbjegao daljnji gubitak života civila, posebno djece. Bolnice su javile da su pri kraju sa zalihama lijekova, medicinskom opremom i materijalima, te je potrebno hitno financiranje humanitarne pomoći i lakši pristup zdravstvenoj njezi. Neprekidno nasilje koje se događa ukazuje na potrebu političkog rješavanja problema", stoji u Guterresovoj izjavi. Napominje i kako nema dobrog rješenja za Palestinu i Izrael te da one moraju živjeti u miru s glavnim gradom Jeruzalemom.

20:10 Izraelski premijer Benjamin Netanyahu komentirao je današnja događanja u Gazi, gdje su ubijena najmanje 52 Palestinca, a ozlijeđeno ih je više od 2400.



"Svaka zemlja ima dužnost braniti svoje granice", kazao je Netanyahu. Optužio je Hamas za slanje tisuća ljudi na probiju ogradu na granici Gaze kako bi ostvarili svoj cilj - uništenje Izraela. Dodao je da će "nastaviti djelovati odlučno kako bi zaštitili izraelsku suverenost i građane".



U Twittu je napisao kako će se "mir izgrađen na lažima razbiti na realnosti Srednjeg Istoka" te da se mir može graditi jedino na istini, a to je da je "Jeruzalem bio i zauvijek će biti glavni grad Židova i njihove države".

A peace that is built on lies will crash on the rocks of Middle Eastern reality. You can only build peace on truth, and the truth is that Jerusalem has been and will always be the capital of the Jewish people, the capital of the Jewish state.