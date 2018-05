MASOVNA TUČNJAVA U LICI Napali poljoprivrednika i obitelj: "Imali su šipke, policija je pucala u zrak"

Screenshot: RTL

PRIJE nekoliko dana, točnije protekle subote, u mjestu Široka Kula napadnut je poljoprivrednik Miloš Brakus. On je još prije tri mjeseca svoj problem prezentirao u RTL-ovoj Potrazi. Naime, na njegov pašnjak s ovcama još prije nekoliko mjeseci upali su tuđi poludivlji konji koje, kako je on kazao, nitko ne nadzire. To je stvorilo probleme koji su doveli do subotnje masovne tučnjave.



"Raspitivao sam se kod mještana Široke Kule o napadnutom Brakusu. Svi od reda, Srbi i Hrvati, hvale ga kao čestitog i vrijednog čovjeka. Doseljeni Romi prijetili su mu još zimus pa se čovjek požalio na to u jednoj TV emisiji. Dakle, znalo se da će doći do novog napada. O tome sve znade i policija. Nitko nije ništa poduzeo. Što je sljedeće? Ili tko je sljedeći? Iskoristit ću sva zakonska prava da bih o ovome slučaju obavijestio sva tijela države. Za početak sam tražio načelnika Policijske postaje Gospić Jadrana Došena, na čijem se terenu napad dogodio, ali mi rekoše da je on na godišnjem odmoru. Sljedeći moj korak je o svemu obavijestiti savjetnika ministra MUP-a RH i dalje redom. U zadnje vrijeme su napadi i ekscesi Roma toliko eskalirali da su postali zamalo svakodnevni. Javnost za mnoge slučajeve niti ne zna. Kontaktirao sam i g. Milorada Pupovca i cilj nam je da se ovakve pojave ne guraju pod tepih", za Liku Online komentirao je Nikola Lalić, zamjenik župana iz redova srpske nacionalne manjine.



"Nisu gledali hoće li te ubiti ili ostaviti na životu"

Kako večeras piše RTL koji donosi detalje ove makljaže, došlo je do opće tučnjave šipkama i kolcima u kojoj se tuklo 30-ak ljudi, a policija ih je uspjela zaustaviti tek pucnjevima upozorenja.



Kao podsjetnik na subotu Milošu su ostali šavovi na tjemenu te masnice na rukama i leđima.



"I u toj gužvi nastane lomljava. Oni su imali uz sebe šipke, desetke, rebrane komade, one drvene i oni kad su počeli nas mlatiti to se živa glava ne može izvući. Policija tu, njih dvojica što će, pucaju u zrak, ništa", ispričao je Miloš Brakus iz Vukave.





Njegov je šurjak, kaže, zbog ozljeda tri dana proveo u bolnici. "Mene su tukli po glavi i rebrima. Znači, kad sam pao dolje, onda su nogama. Nisu gledali hoće te ubiti ili će te ostaviti na životu", kazao je Miroslav Brajković.Ova lička obitelj bavi se uzgojem 300-tinjak ovaca. No u zadnje tri godine vrijeme i energiju najviše gube na prijetnje koje, kažu, nikako ne prestaju. Sada iz straha ni djecu ne šalju u školu."Bojim se, jednostavno se bojim. Ja ne znam više što na ovo da kažem. Meni kao da je onaj dan dragi Bog rekao da zovem snahu da bježe ispred kuće", kroz suze je ispričala Zrinka Brakus iz Vukave."To je čisti pokušaj ubojstva", ističe Miloš Brakus.Ali kako nema lomova sve ozljede se službeno vode kao lakše pa je šestero napadača prijavljeno tek prekršajno."Policijski službenici su bili na mjestu događaja, znači u Širokoj Kuli, kada je više osoba fizički napalo drugu skupinu ljudi. Tu su četiri osobe lakše ozlijeđene i policijski službenici su ispalili više hitaca u zrak radi upozorenja", izjavila je Maja Brozičević, glasnogovornica PU ličko-senjske.