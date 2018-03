Mate Rimac objasnio zašto milijune eura ulaže u Kini, a ne u Hrvatskoj

Screenshot: HRT

MATE RIMAC gostovao je večeras u Dnevniku HRT-a. Osnivač i većinski vlasnik tvrtke Rimac Automobili na nedavnom je sajmu automobila u Ženevi oduševio sve svojim novim vozilom Concept Two, najbržim električnim automobilom na svijetu s 1914 konjskih snaga i maksimalnom brzinom od 412 km/h.



"C_Two je nama važan kao zaseban biznis, ali glavni proizvod naše tvrtke je pogonski i baterijski sustav za druge proizvođače. Mi svojim automobilima pokazujemo sve što možemo. C_Two želimo proizvesti u 150 komada i to je značajan posao. Trenutno još proizvodimo i prototipove kojih će biti 20, ali će ih većina završiti u zidu jer se to mora napraviti. Prvi primjerci će kupcima biti isporučeni 2020.", rekao je Rimac.

"Kina je najveće električno tržište"



Komentirajući najavljeno ulaganje od pet milijuna eura u tvornicu baterija u Kini, Rimac je kazao da u taj posao idu s najvećim kineskim proizvođačem baterija, tvrtkom Camel. Dio novca osigurava i kineska vlada. Objasnio je zašto je novac odlučio uložiti u tvornicu u Kini, a ne u Hrvatskoj.



"Kina je najveće tržište električnih automobila i autobusa jer su se oni opredijelili za taj put. To je veliko tržište za nas i naše partnere, a u Hrvatskoj radimo za sva velika ostala europska i američka tržišta. Ta tvornica u Kini je samo za tamošnje tržište i mi kao tvrtka Rimac Automobili ulažemo pet milijuna eura, a ostatak investiraju naš kineski partner i kineska država", objasnio je Rimac.

"Prije sedam godina bio sam sam u garaži, a danas nas je 350 u dvije tvrtke. Imamo ljude iz 25 zemalja, na što sam posebno ponosan. Od početka nam je bio cilj da se to može postići ovdje - da se otvaraju vrhunska radna mjesta. Želimo se širiti, imamo urede u Osijeku i Splitu i tražimo lokacije za novi pogon", nastavio je popularni inovator.

"Bilo bi dobro kad bismo imali više konkurencije u Hrvatskoj"

Osvrnuo se na potporu hrvatske države.

"Ja želim pomoći Hrvatskoj da dovedemo druge proizvođače automobila ovdje. Mi izvozimo 100 posto na strana tržišta i imamo manje konkurencije za radna mjesta, ali želimo druge proizvođače da zajedno s njima guramo državu u pravom smjeru. Želimo li privući ljude, odmah smo u najvišem poreznom razredu i to je jedan od naših najvećih problema. Pitam se što bi bilo da smo prije pet godina otišli u Njemačku - tko zna... Da je baba muško, zvala bi se Duško", kroz šalu je zaključio Mate Rimac.