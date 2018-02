Matić se ne boji nereda: Vučićev posjet je nepripremljen i kurtoazan, neće biti paljenja zastava

Foto: Patrik Maček/Pixsell

BIVŠI SDP-ov ministar branitelja Predrag Matić smatra da neće doći do paljenja zastava i nereda tijekom najavljenih prosvjeda braniteljskih udruga zbog dolaska srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.



"Kad bi mi tražili odštetu za Domovinski rat, onda bi Srbi potegli odštetu za Drugi svjetski rat, onda bi mi tražili za Prvi svjetski rat, onda bi oni tražili za Kosovsku bitku. Od toga nema ništa. Predsjednik Vučić bi trebao donijeti podatke o nestalim osobama, ali on to neće donijeti, jer ako donese onda će se ostvariti ono što mi već govorimo 25 godina, da oni nešto o tome znaju i imaju podatke", kaže Matić.