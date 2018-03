Matić u saboru: Stipetiću nikada nisu oprostili što je došao iz JNA jer nije imao iskaznicu HDZ-a

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

NA početku današnje sjednice sabora ponovno su zatražene stanke, a jedna od njih bila je i ona SDP-ovog Predraga Freda Matića.

On je u stanci govorio o sramotnom neodržavanju minute šutnje na sjednici za pokojnog generala Petra Stipetića.

"Pošto već nismo imali minutu šutnje jučer, predlažem da to ne učinimo ni danas pred dvadesetak zastupnika nego da to učinimo sutra pred glasovanje kad će u sabornici biti gotovo svi zastupnici", rekao je Matić.



"Za generala Stipetića neće biti zakupljenih sportskih dvorana, neće biti posebnih regulacija prometa, neće biti serijala u udarnom terminu hrvatske televizije", dodao je Matić aludirajući na komemoraciju pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka za kojeg je održana minuta šutnje u saboru.



"Stipetiću nikada nisu oprostili što je bio u JNA, nekima drugima su opraštali, ali za to je bila potrebna stranačka iskaznica", zaključio je bivši ministar branitelja i vukovarski heroj Fred Matić.

HDZ-ovac Đakić branio Jandrokovića



Saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić branio je predsjednika sabora i stranačkog kolegu Jandrokovića.



"Predsjednik sabora Jandroković je jučer na sjednici izrazio sućut za generala Stipetića, a minuta šutnje održana je na saborskom odboru za obranu. Ministar obrane je jasno izgovorio da će sve počasti koje general Stipetić zaslužuje biti i u dogovoru s njegovom obitelji na teret Ministarstva obrane", rekao je Đakić"To je jedan čovjek koji je bio ponos, i meni je bio zapovjednik u nekim operacijama. On je zapovjedao u operaciji Oluja i njemu se predalo pet tisuća srpskih vojnika 21. Kordunskog korpusa.Imao je hrabrosti da kao oficir JNA, na poziv predsjednika Tuđmana, stupi u hrvatsku vojsku i pomogne Hrvatskoj", kazao je Đakić."U ime kluba ja izražavam duboku sućut njegovoj obitelji", završio je Đakić.