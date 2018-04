Matica hrvatska želi odgoditi ratifikaciju Istanbulske konvencije

Foto: Hina

GLAVNI odbor Matice hrvatske predložio je da se ratifikacija Istanbulske konvencije odgodi do kraja godine, kako bi se "politička kampanja vratila iz političke arene u znanstvenu zajednicu", te da se sljedećih mjeseci organiziraju stručni skupovi i rasprave o njezinim prednostima i manama.



Glavni odbor Matice Hrvatske, uočavajući snažne tenzije i podjele do kojih je došlo u društvu u protekla tri tjedna zbog želje i namjere vladajuće koalicije da se ratificira tzv. Istanbulska konvencija, predlaže Hrvatskom saboru, saborskim zastupnicima i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti da se ratifikacija odgodi do kraja godine te da se politička kampanja vrati iz političke arene u znanstvenu zajednicu i da se sljedećih mjeseci organiziraju stručni skupovi i rasprave o prednostima i manama Istanbulske konvencije, stoji u izjavi upućenoj predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću.



Znanstveno utemeljen stav



Tek nakon toga, ističe Matica, moguće je donijeti zreo, znanstveno utemeljen stav, treba li Konvenciju u cijelosti usvojiti, u cijelosti je odbaciti ili pak djelomično usvojiti.Podsjećamo javnost da je jedina stručna znanstvena analiza koju su učinili akademici HAZU-a izrazito negativna, tri puta se negativno o spornim mjestima u Konvenciji izjasnila Hrvatska biskupska konferencija, dva puta papa Franjo, dok je civilni sektor podijeljen u dva nepomirljiva tabora, a vladajuća koalicija i dobar dio oporbe su skloni donošenju Istanbulske konvencije unatoč masovnim prosvjedima građanstva, stoji u izjavi.Ne prejudicirajući zaključke i rezultate znanstvene rasprave, Matica hrvatska spremna je uključiti se u raspravu na znanstvenim osnovama i ponuditi stručna promišljanja ove osjetljive teme, sa željom da zaključak, ma kakav bio, ima za svrhu boljitak hrvatskog naroda i smirivanje društvenih i političkih tenzija koje nas u ovom trenutku zaokupljaju i paraliziraju kreativni potencijal nacije, kaže se u izjavi koju potpisuje predsjednik Matice hrvatske Stjepan Damjanović.