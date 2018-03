May zbog trovanja ruskog špijuna protjeruje 23 ruska diplomata, imaju tjedan dana da napuste zemlju

Screenshot: SkyNews (YouTube)



KAKO javlja Independent, Velika Britanija je pozvala na hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a kako bi na njemu raspravili o napadu na ruskog špijuna, za kojeg Britanci tvrde da je organiziran i izveden od strane Rusa.

Osim toga, 29 zemalja koje su članice NATO saveza potpisale su zajedničku izjavu u kojoj su izrazile solidarnost s Velikom Britanijom kojoj su ponudile svu potrebnu pomoć.



Theresa May je ranije dala rok Rusiji, koji je istekao danas u podne da se očituju o napadu.



Premijerka May trenutno govori u britanskom parlamentu, nakon čega će dati izjavu o mjerama koje planira poduzeti protiv Rusije.

14:00 Jeremy Corbyn, vođa oporbe, replicirao je Theresi May od koje je zatražio da pojasni koji su njezini konkretni diplomatski planovi kako bi djelovala protiv Rusije.

"Ovdje u fokusu nije djelovanje britanske diplomacije nego zlonamjerno djelovanje Rusije", rekla je May.

13:50 "Žalosno je da je Putin odlučio ovako djelovati. Britanija nije sama u ovome. U zadnja 24 sata sam razgovarala s predsjednikom Trumpom, kancelarkom Merkel i predsjednikom Macronom koji su naši saveznici", dodala je May i poručila kako se ne radi samo o napadu na Veliku Britaniju nego i o kršenju odredbi o zabrani korištenja nervnih otrova.

13:48 Osim toga, Theresa May je dodala kako će pooštriti mjere pri ulasku u Veliku Britaniju za one osobe koje su sumnjive i koje bi mogle biti opasne.



"Onima koji nam žele nauditi jednostavno poručujem - niste dobrodošli", rekla je May i dodala kako su svi oni koji nemaju zle namjere prema njihovoj zemlji i dalje dobrodošli.



"Suspendirat ćemo sve bilateralne odnose s Rusijom i povlači se poziv ministru Lavrovu za posjetom Velikoj Britaniji, te poručujem Rusiji da ne očekuj članove vlade niti članove kraljevske obitelji na Svjetskom prvenstvu u nogometu u Rusiji", dodala je May.

13:44 "Velika Britanija će stoga odgovoriti tako da ćemo iz zemlje protjerati 23 ruska diplomata. Zaključili smo kako su oni zapravo obavještajci Rusije i imaju tjedan dana da sami napuste zemlju", poručila je Theresa May i dodala kako će se raditi na novim zakonima te kako će se ojačati mjere u kontra-špijunaži.

13:42 "S obzirom na ponašanje Rusije nakon incidenta nema drugog zaključka osim da je Rusija kriva", rekla je May i dodala kako se stoga mora oštro odgovoriti Rusiji.

13:40 Theresa May počela je svoje obraćanje pred parlamentom u kojemu je najprije poručila da se radi ili napadu Rusije na Britaniju ili se radi o tome da je Rusija izgubila kontrolu nad nervnim agenskom kojim je špijun napadnut.

NATO članice uz Veliku Britaniju



Osim toga, prema najnovijim informacijama, Ured za vanjske poslove britanske vlade je nekoliko sati prije izjave koja se očekuje od premijerke May pozvao na sastanak neke ruske diplomate.Independent piše i kako su se pojavile informacije da će May narediti da velik broj ruskih diplomata bude protjeran iz Velike Britanije te kako će to biti samo dio mjera koje će premijerka poduzeti protiv Rusije zbog trovanja špijuna Skripala i njegove kćeri.

Informacija o protjerivanju ruskih diplomata potekla je od Sky Newsa koji se poziva na neidentificirane izvore.



Novinar Sky Newsa Alistair Bunkall rekao je će premijerka Theresa May "najaviti protjerivanje ruskih diplomata iz Ujedinjenog Kraljevstva".



"Ne toliko kao 1971., ali rečeno mi je da je riječ o 'znatnom' broju", napisao je Bunkall na Twitteru.



Rusija niječe bilo kakvu upletenost u trovanje Sergeja Skripala i njegove kćeri u Salisburyju na jugu Engleske.