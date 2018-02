Medicinske sestre zgrožene Kujundžićevim seksizmom: "Spašavamo živote bile mi mlade, stare, crne ili plave"

Foto: Robert Anić/Pixsell



MINISTAR zdravstva Milan Kujundžić ponizio je medicinske sestre svojom najnovijom izjavom koja se odnosila na glavnu sestru KB Dubrava. Prilikom posjeta toj bolnici ministar je tijekom pozdravljanja s ravnateljem bolnice koji je bio u pratnji sestre, rekao: "Lako je tebi kad imaš mladu i lipu glavnu sestru."



Umjesto da se osvrnuo na rad medicinskih sestara, njemu je u fokusu bio izgled dotične medicinske sestre.

Index je razgovarao s predsjednicom Sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara, Anicom Prašnjak koja se upravo osvrnula na mukotrpni rad medicinskih sestara u teškim uvjetima. U Hrvatskoj vlada kronični nedostatak medicinskih sestara koje mahom odlaze raditi u inozemstvo.

"Ministrova izjava je neprimjerena"



"Javne osobe pa tako i naš ministar trebali bi biti jako pažljivi i obazrivi te paziti što govore u javnosti. To su stvari koje su delikatne, naročito za nas medicinske sestre, gdje nas se treba gledati kao cjelovitu osobu koja je odgovorna i kompetentna za svoj posao i kao takva odgovorna za život i zdravlje bolesnika, a ne da se govori o tome jesmo li mlađe ili starije.



Sve sestre su odgovorne i radišne, neprimjereno mi je uopće govoriti o tome je li netko lijep ili mlad.



Ovo ministrova izjava je neprimjerena. Nelagodno se osjećam što uopće moram komentirati takve izjave, a ministar bi se morao osjećati neugodno što uopće daje takve izjave.



Nije dobro da nas se tako komentira. Takve izjave je li bila mlada ili stara, crnka ili plavuša ne mogu se davati. I još k tome u ustanovi koja je imala problem s neprimjerenim ponašanjem liječnika", rekla je za Index Anica Prašnjak.Progovorila je i o teškim uvjetima u kojima radi medicinsko osoblje kojeg kronično nedostaje.

"Jednu sestru istovremeno zove 5 pacijenata, na to nitko ne gleda"



"Mi se brinemo za čovjekov život, on nije samo u liječničkim rukama. Kad završi operacija, kad još ni liječnik ne stigne pogledati pacijenta, mi smo prve da mu pružimo pomoć. Od reanimacije, do toga da zovemo liječnika. Mi smo te koje smo prepoznale situacije u kojoj moramo reagirati kako bismo spasili čovjeku život.



Brinemo o zdravlju pacijenata bez obzira na to koliko godina imamo ili kako izgledamo. Svoj posao radimo profesionalno i odgovorno, naročito jer nas toliko mnogo nedostaje, imamo toliko prekovremenih sati, sestre se ne stignu ni odmoriti kako bi izgledale tako divno mlado i lijepo. Kad dođemo premorene, s podočnjacima do poda, kad nas istovremeno zove pet pacijenata to nitko ne gleda.



"Lako je tebi kad je žena sposobna i ima sve kompetencije, a ne kako izgleda, to bi ministar trebalo reći", kazala je Anica Prašnjak.



Za kraj je dodala kako su joj misli trenutno na tome da se izbori za egzistenciju medicinskih sestara i tehničara, a u srijedu im počinju pregovori s ministrom Kujundžićem oko kolektivnog ugovora.