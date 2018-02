Medved: Na sastanku s Vučićem ne treba pričati o ratnoj odšteti, imam tisuće teških argumenata

Foto: Pixsell/Marko Prpic

MINISTAR hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je prije sjednice vlade kako očekuje da će se tijekom posjeta srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj razgovarati o obvezama koje je Srbija preuzela tijekom pretpristupnih pregovora o poglavlju 23, koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava.



"Mislimo da se na tom sastanku trebaju otvoriti i razriješiti ona pitanja koja je Srbija preuzela tijekom pretpristupnih pregovora, tj. poglavlja 23, koja su vrlo jasno definirana", odgovorio je Medved na upit o Vučićevoj izjavi kako je bolje da Hrvatska na susretu u Zagrebu ne povlači pitanje ratne odštete.



"Tisuće teških argumenata"



Komentirajući izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da u Zagrebu treba razgovarati i o ratnoj odšteti, Vučić je poručio kako, da je na Plenkovićevu mjestu, ne bi pokretao to pitanje."Bojim se da Hrvatska ne samo da ne može ništa dobiti, već može mnogo izgubiti. Mogao bih to potkrijepiti tisućama teških argumenata", rekao je Vučić."Ja vas usmjeravam na one obveze koje je Srbija tada preuzela i očekujem da će se na sastanku u Zagrebu govoriti o tim pitanjima", rekao je Medved novinarima.