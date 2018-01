Mesić: Milošević je rekao Tuđmanu - Franja, ti uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, meni to ne treba

Screenshot: HRT

GOST emisije Nedjeljom u dva bio je bivši predsjednik Stjepan Mesić. Mesić je u toj HRT-ovoj emisiji rekao kako svako vrijeme prihvaća onakvim kakvo jest i kako nikada ne žali za onim što je bilo.

Govorio je o svojim svjedočenjima u Haagu, ali i o podjelama u BiH te sastancima Miloševića i Tuđmana.



Osvrnuo se i na situaciju u zemlji za koju je rekao da nije dobra jer Hrvatska nikada nije bila razjedinjenija.



"Stranke su razjedinjene, nema strategije razvoja Hrvatske", dodao je.



"Danas se događa jedna pošast, a to je da se mijenja povijest, da se pobjednici iz Drugog svjetskog rata proglašavaju gubitnicima, a gubitnici pobjednicima. Imate i mlade ljude koji ne shvaćaju o čemu se radi. Krivac za to je obrazovanje, ako mladom čovjeku ne date pravo obrazovanje, on će prihvatiti ono što mu se nudi, a to su falsifikati povijesti, ustašizacija koja Hrvatskoj ne dopušta da diše", poručio je Mesić.



O stajalištima o Jasenovcu



Upitan je li za njegova stajališta o Jasenovcu krivo obrazovanje, Mesić je rekao da je za to kriva agresija na Hrvatsku i politika HDZ-a.



"Kad sam vidio da ona šteti Hrvatskoj, ja sam je napustio", rekao je Mesić.



Svoje "ustašovanje", kako sam to naziva, pripisao je politici HDZ-a.



"HDZ je smatrao da moramo angažirati sve da spriječimo uspjeh agresije", dodao je.



O generalu Praljku i svjedočenju u Haagu



"Bilo bi dobro da se prikaže na vašoj ili nekoj drugoj televiziji što sam ja govorio u Haagu, i onda bi vaše pitanje bilo nepotrebno. Ja sam kao i svaki svjedok jednog vremena govorio o onome što znam, dakle istinu. Sada me napadaju oni koji su pokušavali skriti istinu, oni koji su pokušavali napraviti nešto što bi možda Hrvatskoj koristilo u jednom trenutku, ali to bi pro futuro bio totalni promašaj. Hrvatsku se može braniti jedino istinom. Mi smo u jednom obrambenom ratu Hrvatsku mogli obraniti samo istinom i tu smo dobili i podršku svijeta, samo na istinu. Međutim, koristiti jedno svjedočenje za lansiranje laži, to se sutra opet može demantirati i onda od toga nemaš ništa", rekao je.



Upitan što misli o tome da ga dio javnosti smatra izdajnikom jer je svjedočio da je dio hrvatskog političkog vodstva posredno sudjelovao u agresiji na BiH i je li istina da je njegovo svjedočenje takvo, rekao je da je govorio o tome da Hrvatski sabor nikada nije donio odluku da hrvatska vojska pređe granicu.



"Oni koju su prelazili granicu kao hrvatski vojnici nisu tamo bili na temelju odluke Hrvatskog sabora, nego samo na temelju nekog pojedinca ili grupe i zato oni mogu individualno odgovarati", rekao je.



Upitan je li nešto svjedočio osobno o generalu Praljku odgovorio je da ništa o njemu nije govorio niti bilo gdje svjedočio.



Ispričao je i što je u Haagu svjedočio o ulozi Tuđmana u podjeli BiH.



"Nije to jednostavno objasniti u nekoliko kratkih rečenica. Ja sam rekao da sam dogovorio Karađorđevo kada su se susreli Tuđman i Milošević, ali na posredan način. Ja sam s Borom Jovićem koji je bio predstavnik Srbije u predsjedništvu Jugoslavije rekao da je ovo što se u Hrvatskoj događa s beogradskim vezama nešto što će Srbe u Hrvatskoj dovesti do katastrofe. Jer, u sukobu 10 posto i 90 posto, izgubit će onih 10 posto", rekao je Mesić.Ispričao je kako je s Borom Jovićem dogovarao sastanak Tuđmana i Miloševića."Ja sam njega pitao: 'Što vas zanima u Hrvatskoj, iz garnizona u Hrvatskoj naoružavate pobunjene Srbe, koji je vaš cilj? Je l' vi želite Srbe iz Hrvatske?' On je kratko rekao: 'Ne. Oni su vaši građani, oni nas ne interesiraju'. Upitao sam ga: 'Pa je l' vas interesira hrvatski teritorij?' Odgovorio je: 'Ne.'", priča Mesić."Pitao sam ga: 'Pa što je onda vaš interes?', a odgovorio mi je: 'Nas interesira 63 posto BiH, to je bio srpski teritorij i to srpsko mora i ostati'", ispričao je Mesić."Ja sam mu rekao budući da je BiH priznata država i članica UN-a, neka se to onda rješava preko UN-a, ali i je li moguće da mi ta pitanja koja ozbiljno postoje u Hrvatskoj, da sjednemo za stol i identificiramo ih, i nađemo odgovore, ali bez oružja. 'Jesi li za to da ti i ja i Tuđman i Milošević sjednemo za stol i pokušamo dogovoriti što dalje, ali bez oružja?' pitao sam ga. On se složio, nazvao je Miloševića i on se složio.Ja sam uzeo avion, otišao za Zagreb, nisam htio telefonirati i sve rekao Tuđmanu, da ova dva žele da sjednemo. U siječnju 1991.Tuđman nas je obavijestio da je s Miloševićem dogovorio razgovor u Karađorđevu. Još sam mu ja rekao: 'Slušaj Franjo, ne znam da li to ima smisla s obzirom na posljedice koje smo imali poslije jedne sjednice u Karađorđevu.' On je rekao: 'Mene zanima što Milošević misli, a ne što je sve bilo u Karađorđevu'", rekao je."Mi smo ga čekali kada se vratio iz Karađorđeva. Na stolu je bilo svega, kava, čajeva, to su sve očistili i Tuđman je rekao jedinom koji je bio s Miloševićem, mi, Bora ni ja nismo išli nego je svatko došao sa svojim šefom ureda, tako je znači Tuđman otišao sa Šarinićem, i rekao mu je: 'Daj mape.'", ispričao je Mesić."Savili su mape na stol, Tuđman je bio oduševljen i rekao je: 'Evo što Milošević nudi. Nudi Banovinske granice iz 1938. godine, plus Cazin, Kladušu i Bihać'. I kaže: 'Da vam kažem kako je Milošević rekao. Rekao je: 'Franja, uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, meni to ne treba, to je takozvana "turska Hrvatska"'. Pitao sam ga što Alija kaže, rekao je, Alija tu nema što reći, kad se hrvatske i srpske škare spoje za trećega tu nema problema", rekao je Mesić.Upitan tko je još bio na tom sastanku rekao je da se radilo o tadašnjem političkom vrhu."Tadašnji hrvatski vrh, Manolić i drugi. Ali nije na tome stalo, nego je Tuđman otišao u jedno drugo lovište, ali tu informaciju nisam dobio, što se tamo dogodilo", rekao je.Upitan je li i Tuđman bio izričito za takvu podjelu ili je samo iznosio Miloševićev prijedlog, rekao je da je samo iznosio Miloševićev prijedlog, ali i da ne zna što je dogovoreno na drugom sastanku.Upitan, s obzirom na to da je devedesetih dolazilo do raznih podjela BiH, je li bilo čudno da bi i Tuđman u tome mogao sudjelovati, rekao je kako misli da je za etničko čišćenje u BiH najviše kriv Vance-Owenov plan."Mislim da je za etničko čišćenje u BiH najviše kriv Vance-Owenov plan. On nikad nije bio potpisan, nikad nije mogao biti prevodiv, ali pošto su njime bili predviđeni planovi za Bošnjake, Hrvate, Srbe, onaj koji je bio jači na svom prostoru on je čistio. Smatram da je nakon tog plana došlo do najvećeg čišćenja, ali to ne ispričava one koji su čišćenje provodili.''